¿Qué dice el último CIS andaluz? Estos serán los resultados de las próximas elecciones

El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), conocido como el CIS andaluz, sitúa al Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla como claro favorito para volver a ganar las elecciones autonómicas en Andalucía. Según este sondeo, el actual presidente podría incluso conservar la mayoría absoluta, aunque de forma ajustada, en un escenario político marcado por el estancamiento del PSOE y la caída de Vox, que se convierte en el factor clave del tablero electoral.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el PP obtendría alrededor del 42,8% de los votos, lo que se traduciría en una horquilla de entre 54 y 57 escaños en el Parlamento andaluz. La mayoría absoluta está fijada en 55 diputados, por lo que el margen es estrecho: Moreno Bonilla dependería de «pequeñas variaciones» en la estimación de voto para mantener el control del Gobierno sin necesidad de apoyos externos.

El Partido Socialista de Andalucía, liderado por la ex vicepresidenta primera María Jesús Montero, se mantiene en segunda posición, pero con una distancia considerable respecto al PP. El sondeo le atribuye en torno al 21% de los votos y una representación de entre 26 y 27 escaños, cifras que confirman la dificultad del PSOE para recuperar posiciones en una comunidad donde históricamente fue hegemónico.

Por su parte, Vox experimenta un retroceso o estancamiento respecto a anteriores elecciones, situándose en torno al 15% de los sufragios y obteniendo entre 17 y 20 diputados. Este comportamiento es especialmente relevante, ya que la formación de Santiago Abascal había sido en los últimos años un socio imprescindible para la mayoría parlamentaria del bloque de la derecha. Sin embargo, el desgaste electoral de Vox abre ahora la posibilidad de que el PP pueda gobernar en solitario.

En el espacio de la izquierda alternativa, los resultados aparecen divididos. Por Andalucía obtendría entre 5 y 6 escaños, mientras que Adelante Andalucía se quedaría con entre 2 y 3 representantes. Esta fragmentación impide la consolidación de una alternativa sólida al gobierno popular, debilitando las opciones de un bloque progresista unido.