Llorca denuncia un pacto entre PSOE y Compromís para tratar de «lawfare» los casos de Begoña y Oltra

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, ha denunciado este miércoles en sede parlamentaria lo que él mismo ha calificado como el «pacto por la corrupción» entre los socialistas valencianos y Compromís. El President, en respuesta al síndico de la coalición nacionalista, Joan Baldoví, ha recordado desde el estrado de oradores que, el pasado martes, «vimos a representante de su partido decir que sentar en el banquillo a Begoña Gómez es lawfare. A cambio, los socialistas dicen que lo de Mónica Oltra es lawfare». Llorca ha recomendado a Joan Baldoví que, si quiere acabar con la corrupción en la Comunidad Valenciana, «no pacte con los corruptos socialistas». El lawfare es la utilización abusiva de procedimientos judiciales y del sistema legal con fines políticos.

Compromís ha presentado como futura candidata a la Alcaldía de Valencia a la ex vicepresidenta primera del gobierno del socialista Ximo Puig y ex consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Esta última está procesada por el supuesto encubrimiento de los abusos de quien era su marido en el momento de los hechos a una menor tutelada. Mónica Oltra ya sabía, cuando anunció su candidatura a la Alcaldía de Valencia, que iba a ser procesada.

Desde ese momento, desde Compromís se han acentuado las acusaciones de lawfare en su caso. De hecho, el diputado autonómico Carles Esteve, nuevo portavoz del partido de Oltra en la coalición Compromís, Iniciativa del Poble Valencia (Iniciativa del Pueblo Valenciano), ha acudido a alguno de los últimos plenos de las Cortes Valencianas con una camiseta en la que sobresimpresionado aparecía el rostro de la mencionada Mónica Oltra y las letras lawfare.

En cuanto a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, el magistrado Juan Carlos Peinado, titular de la Sección de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, acordó mediante auto de fecha 11 de abril de 2026 la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, junto a Cristina Álvarez y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés Cónsul. Los cargos que se mantienen son tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

En el PP valenciano, según las fuentes consultadas, existe la convicción, a tenor de lo que ven cada día, de que PSOE y Compromís han decidido proteger y tapar mutuamente tanto a Begoña Gómez como a Mónica Oltra. Y que la estrategia es tachar de lawfare sus casos frente a cada crítica a una u otra. Y, precisamente eso, es lo que de un modo indirecto ha denunciado este miércoles Pérez Llorca en las Cortes Valencianas.