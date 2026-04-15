Sánchez, Ábalos, Oltra y Ximo Puig: el PP esgrime la foto de la «realidad judicial» de PSOE y Compromís

El PP ha mostrado en la sesión de las Cortes Valencianas una foto que el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha denominado la «realidad judicial de PSOE y Compromís». La imagen corresponde a la firma del acuerdo firmado al inicio de la legislatura que se extendió de 2019 a 2023 y en la que los socialistas acordaron un ejecutivo para la Generalitat con Compromís. En la foto aparecen el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez; el ex ministro José Luis Ábalos; el ex presidente del Consell, Ximo Puig y, también, la ex vicepresidenta primera del Ejecutivo de Puig, Mónica Oltra, y el actual portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, sobre quien Miguel Barrachina ha ironizado a la conclusión de su exposición: «Querido Baldo, calienta que sales».

Miguel Barrachina respondía a una pregunta del diputado de Compromís, Joan Bordera. Y, para hacer más gráfica su respuesta, el conseller portavoz del Gobierno valenciano ha esgrimido una foto que ha mostrado a todo el hemiciclo. «Esta es la realidad judicial de PSOE y Compromís», ha afirmado Miguel Barrachina señalando la imagen, quien para contextualizar el momento en que se tomó ha explicado que se trataba de la mesa del último acuerdo para conformar un Consell rubricado por las fuerzas de la izquierda.

En la imagen, en torno a una mesa cubierta por un mantel blanco, aparece Pedro Sánchez, presidiendo la reunión. A su derecha, están, por este orden, Ximo Puig y José Luis Ábalos. Y, a su izquierda. Y por el mismo orden, Mónica Oltra y Joan Baldoví. Todos con rostro relajado.

A partir de ahí, Barrachina, siempre mostrando la imagen, se ha dirigido a los diputados, señalando uno a uno a los participantes en la citada reunión: «El preso, José Luis Ábalos», ha manifestado mientras lo señalaba. Después, ha pasado al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig: «El hermano de Francis Puig, a quien le piden cuatro años de cárcel por quedarse con el dinero de los valencianos». Y luego, ha dirigido su dedo índice a la posición que ocupaba Pedro Sánchez, «que tiene a su hermano, a su mujer». Para recordar a renglón seguido: «Y a tres de los cuatro del Peugeot en prisión», en referencia al mencionado Ábalos, a Koldo y a Santos Cerdán, quienes le acompañaron a bordo de un vehículo de la citada marca en su gira por España para las primarias socialistas en 2017.

Luego, Miguel Barrachina ha señalado a Mónica Oltra: «Es a la que postulan, y por eso denuncian al Ayuntamiento de Valencia; 32 indicios de criminalidad, según la Audiencia Provincial». Mónica Oltra se encuentra en la actualidad procesada por el supuesto encubrimiento de los abusos de su ex marido a una menor tutelada, cuando ella era vicepresidenta primera y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en el Gobierno de Ximo Puig. Pero Compromís ha decidido, a pesar de ello, presentarla como candidata a la Alcaldía de Valencia.

Miguel Barrachina ha concluido su descripción de la imagen ironizando sobre el actual portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, que aparece sentado en la imagen junto a Mónica Oltra: Solo queda uno, el señor Baldoví. Querido Baldo, calienta que sales».