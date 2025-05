Miguel Barrachina: «El Gobierno y la delegada de Sánchez dejaron el CECOPI a ciegas el día de la DANA»

El conseller de Agricultura, Agua, Pesca y Alimentación del Gobierno valenciano Miguel Barrachina, en entrevista exclusiva con OKDIARIO, señala el apagón informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar entre las 16:13 y las 18:43 horas como la clave de la jornada de la DANA. «Si te ocultan esa información, luego no pueden escudarse en que había avisos automáticos que de forma recurrente cada cinco minutos», explica Miguel Barrachina. Para quien: «El Gobierno de España, y en este caso la delegada de Pedro Sánchez, dejó al Cecopi a ciegas», en aquellas trágicas horas.

PREGUNTA.- ¿No se ha ofrecido al Gobierno valenciano desde la Confederación del Júcar una explicación acerca de por qué en las dos horas del día de la DANA en que el caudal del barranco del Poyo ascendió de 27 metros cúbicos por segundo a 1.686 no les comunicaron a ustedes esa subida tan importante que tuvo el barranco, más allá de unos mensajes que como la propia Confederación sostiene en su página web no son legalmente utilizables?

RESPUESTA.- Pues esa es la clave. Es decir, el dueño de los cauces, que es Pedro Sánchez, es también, lógicamente, el dueño del único caudalímetro que había para medir caudales y que se lo llevó el agua. Por tanto, el apagón informativo primero, y dos, la alerta sobre otra zona que es la afectada por la presa de Forata, que ahí sí se recibió una llamada del secretario de Estado.

Yo no pertenezco al Cecopi, pero creo recordar que en torno a las ocho y algo de la tarde sí hubo una llamada para alertar y era donde se estaba fijando toda la atención. Desgraciadamente, ni Miguel Polo ni Pilar Bernabé acudieron presencial y personalmente al Cecopi, del cual son miembros. Y Pilar Bernabé era una de las dos personas que ejercía la dirección. No acudieron personalmente, pero se supone que estaban telemáticamente conectados. De ser así, y no tengo por qué dudar que estuviesen telemáticamente conectados, nadie entiende por qué no dieron la voz de alerta si por una rambla que estaba seca bajaba el caudal de tres ríos Ebro a la vez.

Si te ocultan esa información, luego no pueden escudarse en que había avisos automáticos que, de forma recurrente cada cinco minutos, creo recordar van enviando avisos que no te aportan ninguna información. Si presencialmente, con quien supuestamente estás, no te da la voz de alerta… Ésa es la clave de de los retrasos que se pudieron producir y de la ausencia de información ese día. Desgraciadamente el Gobierno de España, y en este caso la delegada de Pedro Sánchez, dejó al Cecopi a ciegas.

P.- Tal como hemos publicado en OKDIARIO, se da la circunstancia de que los datos de ese sistema de alertas hidrológicas, de cada cinco minutos, el SAIH, según dice la web de la Confederación, no son legalmente utilizables.

R.- Sí, bueno y, sobre todo que no te aportan ninguna información. El tiempo que vamos a estar aquí, probablemente, habrán aparecido una docena de mensajes en el correo electrónico que sale desde la Confederación. Pero si tú y yo estamos personalmente, ya hay un problema. Y si yo soy el presidente Sánchez o el presidente de la Confederación, te lo digo claro. No te digo días después ‘es que yo, mientras tú y yo estábamos juntos, te iban llegando correos electrónicos y lo vamos a ver’.

¿Quien avisa por un correo electrónico de algo grave? Llama por teléfono, como hizo Hugo Morán. O dímelo personalmente, si es que realmente estás conectado en la reunión. Claro, yo te lo diré. Te diré: oye, ten cuidado con esto. No te diré que te iban llegando correos de forma automática que, lógicamente, no pudieron prevenir lo que vino porque, simplemente, lo ocultaron.

P.- La entonces ministra de Transición Hidrológica, Teresa Ribera, dijo en el Congreso de los Diputados tras la DANA que las alertas tempranas salvan vidas. Pero ¿hay alertas tempranas en el Barranco del Poyo?

R.- No. De hecho, en el documento al que hacía referencia, que nosotros entregamos el 7 de noviembre al Ministerio y del que no hemos tenido respuesta, la primera de las actuaciones es el sistema de alerta temprana. Hay uno similar en la Confederación Hidrográfica del Ebro. No exacto, pero mucho más eficaz que el nuestro. El nuestro, lógicamente, no existía. Quien tiene conocimiento, porque es el dueño, es el titular y es quien tiene competencia exclusiva en el dominio público hidráulico, que es Pedro Sánchez, quien tiene la titularidad, el conocimiento y la capacidad de alertar a través de AEMET, que falló más que una escopeta de feria. Llegó a decir que con un 70% de probabilidad llegaríamos a 180 litros. Claro, cuando caen 800, no es lo mismo que el agua entre medio metro que entre con dos metros. Es la distancia que hay entre la vida o la muerte.

Ese gravísimo error de previsión de la AEMET y de la Confederación, que no dio la voz de alarma en la situación en la que después se vio que como la propia Pilar Bernabé, que por una vez, al parecer dijo la verdad delante de la jueza, la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó. En su caso, se enteró por una alcaldesa, compañera de partido que le llamó a las siete de la tarde. Pero claro, uno no puede estar pendiente de que uno de los 250 alcaldes de la provincia de Valencia o de los 135 alcaldes de la provincia de Castellón te llame cuando tú tienes gente en plantilla. Mi impresión es que en la Confederación Hidrográfica no le dieron ninguna importancia. Parece ser que a la hora de comer, pues terminaron su horario la mayoría de trabajadores y ya no se reincorporaron y, por tanto, alguna justificación tendrá para que nadie diese la voz de alarma.