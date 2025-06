Rectificación de José Aníbal Álvarez García

«En relación con los artículos publicados por este medio los días 6 y 7 de junio de 2025, bajo los titulares «Los ‘fontaneros’ de Cerdán se reunieron con el abogado de Ábalos en busca de fallos de la UCO» y «De Iglesias a cargos del PP: los seis años de trabajos de cloacas de los ‘fontaneros’ de Cerdán», cuya autoría corresponde, respectivamente, a Doña Irene Tabera y a D. Fernán González; D. José Aníbal Álvarez García ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

1.- No es cierto, y su inveracidad me afecta directamente, que los denominados en el OK Diario, fontaneros, se hayan reunido en este despacho en busca de fallos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para tratar de obtener información sensible, como tampoco para ofrecer ventajas jurídicas para eI ministro investigado, en este caso, mi cliente Sr. Ábalos, todo ello, con identificación del número y calle de este despacho profesional.

2.- No pertenezco, tal y como se me atribuye, con mi nombre y fotografía, a ningún tipo de fontanería, ni a las cloacas que citan en su texto, relacionándome, desde esa supuesta fontanería, con las cloacas que citan en su titular.

3.- Tanto el Sr. Ábalos como el Sr. Pérez Dolset, acuden a mi despacho, como clientes que son del mismo, cuantas veces se considera necesario para la mejor defensa de sus intereses, sin que dichas visitas tengan relación alguna con la calificación que de los mismos se hace en OK Diario».