Cuando Barrios tiene libertad el Atlético fluye

El ‘ganar, ganar, ganar y volver a ganar’ de Luis Aragonés llegó al otro lado del Atlántico en cuanto el Atlético fue vapuleado por el PSG. No le quedaba otra a los de Simeone que tumbar a Seattle para no bajarse del tren del glamuroso Mundial de Clubes. Y cuantos más goles de diferencia, mejor. Los rojiblancos, guiados por Barrios, cumplieron lo primero, pero se quedaron a medio camino con lo segundo. Apenas dos goles de renta (1-3) que mantiene su saldo goleador en negativo y obligará a ganar a Botafogo para acceder a octavos.

Barrios dio la cara por el Atlético en la sesión de los dos rombos. Sirva la foto que preside el inicio de estas líneas como ejemplo de lo que sucedió sobre el terreno de juego. Koke observa a Barrios. El primero permitió que el segundo brillase. La presencia de Koke dio libertad al joven canterano que fluye mejor cuanto más cerca está del área rival. Demostró llegada para anotar su primer doblete con el Atlético. El primero, un golazo. MVP para el canterano. Ya lo sabe Simeone con Barrios. A menor responsabilidades defensivas, mayor peso ofensivo.

Mención aparte también para Giuliano Simeone, que le lleva la contraria a la lógica. Sus piernas lucen frescura cuando las del resto están saturadas. Lo normal cuando llega un torneo de 30 días tras diez meses de competición, asciendan al ideólogo. El argentino volvió a ser un dolor de muelas por su costado. Forzó un penalti, aunque el VAR lo anulara, incidió, abrió espacios, dio una asistencia y acabó exhausto. Sigue transmitiendo energía. Nada nuevo en su hoja de servicios, pero no por cotidiana deja de merecer alabanzas. El Atlético se reengancha al Mundial de Clubes con un triunfo balsámico, pero algo corto porque Sorloth y Julián Álvarez fallaron. Aunque Oblak también detuvo, todo sea dicho.

A De Paul le faltó su virtud

Barrios bailaba sobre el terreno de juego mientras De Paul se resbalaba sobre la tarima como si estuviera sordo de un pie. Al argentino le faltó lo que le ha permitido revertir su situación esta temporada. Pie. No estuvo preciso en el pase filtrado, tampoco en el desplazamiento largo y, para colmo, el árbitro le perdonó la amonestación en un par de ocasiones.

Giménez y los dolores de nunca acabar

En la previa sacaba pecho el uruguayo, con argumentos sólidos, de que no había sufrido ninguna lesión muscular en toda la temporada. Pero la afirmación podría tener una vida corta. Una vez los jugadores de Atlético y Seattle fueron a vestuarios para el descanso, Giménez no no volvió a salir de ellos. Witsel ocupó su lugar, con gol al minuto de entrar, por cierto. Los médicos dirán la magnitud de los dolores del uruguayo, al que las lesiones le han lastrado a lo largo de toda su carrera.

Las notas del Atlético contra Seattle