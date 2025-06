Una ex diputada del PSOE se hace pasar por una vecina para boicotear un acto de la alcaldesa de Zaragoza

El PSOE se inventa una escena de malestar vecinal contra la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la publicita en redes sociales. De nuevo, el PSOE se infiltra en un evento organizado por el PP y trata de boicotearlo.

Tras el ridículo del PSOE destapado por OKDIARIO en el que varios socialistas abuchearon al presidente de Aragón, Jorge Azcón, ante la presencia de los medios de comunicación, este jueves se ha destapado otro teatro más de los socialistas para tratar de desprestigiar la imagen de los populares utilizando a militantes del partido como vecinos espontáneos indignados.

El PSOE y la invención contra Chueca

En esta ocasión, sucedió en Zaragoza la semana pasada en la presentación de la campaña Volveremos en el barrio de La Almozara. Precisamente se trata de una de las iniciativas que mayor y mejor acogimiento ha tenido de la ciudadania y que cuenta con un respaldo mayoritario entre los comercios locales gracias al impulso que supone a las ventas –que los socialistas en la ciudad se opusieron al inicio a ella y las cifras hablan por sí mismas en la repercusión que tienen–. Por poner un ejemplo, en la última jornada los comerciantes adscritos facturaron un total de 7 millones de euros.

En un momento de la presentación de la alcaldesa Natalia Chueca, una mujer comenzó a gritar a la regidora en mitad de los puestos del mercado donde se estaba celebrando la presentación, ante el estupor del resto de comerciantes que no entendían lo que estaba sucediendo, como se muestra en el vídeo.

El encontronazo fue grabado y subido por el PSOE en su cuenta de X, tratando de hacer una campaña de desprestigio acusando que la alcaldesa «no escucha a los vecinos y se encuentra rechazo vecinal a sus políticas cuando lleva su atril a los barrios».

La vecina resultó que era la ex sindicalista, ex asesora y ex diputada del PSOE en las Cortes de Aragón, Encarna Mihi. En ese momento, Natalia Chueca se acercó a la supuesta vecina para escucharle más de cerca y atender lo que decía, pero la señora comenzó a hablar más alto y a gesticular muy cerca de ella hasta el punto que Chueca tuvo que indicarle que no hacia falta que levantara «tanto la mano».

La vecina en cuestión sería fácilmente reconocible, e incluso en los comentarios de la publicación que subió el PSOE en redes afean que se sirva de esta señora para tratar de boicotear un acto. «Tratar de vender como vecina independiente a una ex diputada del PSOE en horas bajas dice tanto de vosotros», dice uno de los comentarios. «Mandáis a una militante y es rechazo vecinal», dice otro.

El mismo modus operandi que con Azcón

El encontronazo forzado entre esta militante y la alcaldesa ha sido recordado por los populares este mismo jueves en redes sociales, tras la publicación de OKDIARIO donde denunciábamos un caso similar sucedido al comienzo de esta semana con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, donde los varios socialistas afines a Pilar Alegría aprovecharon la conmoción vecinal a causa de las riadas del pasado viernes para instigar al líder popular.

Según ha podido saber OKDIARIO, el cabecilla que protagonizó el abucheo contra el presidente aragonés en su visita al municipio es socialista y afín a la ministra de Educación, Pilar Alegría, y habría utilizado el momento en que estaban presente los medios de comunicación para sobreactuar con una acalorada indignación contra el presidente, recreando episodios similares a los que se vivieron en la DANA de Valencia.

Los cánticos contra Sánchez

El PSOE habría seguido el mismo modus operandi para tratar de fingir que también hay indignación vecinal entre los líderes de la derecha y acallar así las críticas cada vez más fuertes a Sánchez. Ahora bien el respaldo de las protestas habla por sí mismo.

Mientras que en el evento de Chueca la agitadora fue una única persona que hemos podido identificar como militante del PSOE, y en la visita de Azcón los agitadores fueron tres personas también del PSOE –el cabecilla Samuel Gracia y dos de ellas concejales del POSE en Azuara–, los momentos que se vivieron este pasado miércoles en el pregón del municipio de Utebo (Zaragoza) dejan en evidencia el malestar social contra el líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

Este miércoles, cientos de personas coreaban con fuerza «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», durante la celebración del pregón de Utebo (Zaragoza). En el arranque de las Fiestas de San Lamberto, enmarcadas en la celebración del Corpus Christi, una multitud de jóvenes se arremolinaban en la plaza del Ayuntamiento.

Este cántico espontáneo se está haciendo cada vez más frecuente en las reuniones multitudinarias que se dan por otros motivo ajenos a la política.

La indignación en las calles es palpable tras la negativa de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales pese a las continuas informaciones que están saliendo a la luz después de que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sonrojase a España y provocase la marcha del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la trama de presuntas mordidas que implica a José Luis Ábalos y Koldo.