Pilar Vallugera, diputada de ERC, ha ocupado este jueves el escaño de José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez. El asiento está ubicado detrás de unos pilares en la parte alta del Congreso. La política republicana ha sido captada con los pies encima del escritorio del que disponen los representantes políticos en el Pleno de la Cámara Baja que ha tenido lugar este jueves.

Ábalos es diputado del Grupo Mixto después de que el PSOE lo expulsara de su grupo parlamentario tras conocerse la vinculación del ex titular de Transportes con la trama de corrupción que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la que está imputado en el Tribunal Supremo.

El PSOE también ha expulsado a Ábalos del partido esta misma semana después de abrirle un expediente cuya proceso y resultado no se ha conocido hasta este lunes. En una rueda de prensa, después de una ejecutiva del PSOE, el secretario general del partido, Pedro Sánchez, anunció que dejaba de ser militante.

«Se ha cerrado el expediente sancionador de José Luis Ábalos por parte del instructor, con la recomendación de expulsión del militante. Se aprobará en la Comisión Ejecutiva Federal de este lunes», detallan fuentes socialistas.

Su asiento ha pasado estar en un lugar más apartado del hemiciclo. Se encuentra en la parte alta del mismo, ubicado detrás de dos pilares que dificultan la visibilidad tanto para al diputado como a las cámaras.

El ex militante socialista no acudió a este pleno en medio de los escándalos judiciales que lo rodean y apenas unos días después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara su casa y se llevara, entre otro material, un USB en el que «hay whatsapps con Pedro Sánchez, ministros y varias personas», tal y como admitió el propio ex ministro.