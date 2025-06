En un gesto inédito desde su proclamación en 2014, el Rey Felipe VI ha concedido este jueves, 19 de junio, coincidiendo con el décimo aniversario de su ascenso al trono, sus primeros títulos nobiliarios. Entre los distinguidos con esta alta honra figuran personalidades tan destacadas como Rafael Nadal, Luz Casal, Teresa Perales o Carlos López Otín, todos ellos referentes de excelencia en distintos ámbitos de la sociedad española. Según ha informado oficialmente la Casa Real, las concesiones se realizan de conformidad con el artículo 62, apartado f, de la Constitución Española, que otorga al jefe del Estado la facultad de «conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes».

El comunicado, hecho público apenas unos minutos después de finalizar los actos institucionales por el aniversario del reinado, subraya que se trata de un reconocimiento a «trayectorias que son fuente de orgullo para España» y que representan valores como el servicio, el compromiso y el deber. Entre los nombres más destacados se encuentra el del tenista Rafael Nadal, que a partir de ahora ostentará el título de Marqués de Llevant de Mallorca, un reconocimiento hereditario que pone en valor no sólo sus éxitos deportivos, incluidos sus 22 títulos de Grand Slam, sino también su figura como embajador internacional de España y referente de humildad y esfuerzo.

El Rey Felipe VI y Rafa Nadal. (Foto: Gtres)

También ha sido distinguida la cantante María Luz Casal Paz, conocida artísticamente como Luz Casal, quien pasa a ser Marquesa de Luz y Paz, en un juego de palabras que hace honor tanto a su nombre como a la sensibilidad artística que ha marcado su carrera musical. Su título también será hereditario, y simboliza su contribución al patrimonio cultural del país a través de décadas de carrera, desde sus inicios en el rock hasta su consolidación como una de las grandes voces de la música española.

Por su parte, la nadadora paralímpica Teresa Perales Fernández, ganadora de 27 medallas paralímpicas, ha sido nombrada Marquesa de Perales, en reconocimiento a su incansable labor deportiva y a su compromiso con la visibilización del deporte adaptado. Otro de los galardonados es el científico Carlos López Otín, que recibirá el título de Marqués de Castillo de Lerés, aunque en su caso será de carácter vitalicio, es decir, no podrá ser transmitido a sus herederos.

Luz Casal durante un concierto. (Foto: Gtres)

Completan la lista de nuevas concesiones el director de la Casa de Su Majestad el Rey, Jaime Alfonsín Alfonso, que será Marqués de Alfonsín, con Grandeza de España -el más alto rango dentro de la nobleza española-, y la fotógrafa Cristina García Rodero, pionera del fotoperiodismo en España, que ostentará el título de Marquesa del Valle de Alcudia.

Desde Zarzuela destacan que estas distinciones no se otorgan por simple prestigio personal, sino como reflejo de un conjunto de valores y méritos que «deben inspirar a la sociedad española». El Rey Felipe VI, que desde su proclamación ha dado un perfil más contenido y moderno a la Corona, ha querido así rendir homenaje a figuras que, desde la ciencia, la cultura, el deporte o el servicio público, han contribuido decisivamente al progreso de España y a su proyección internacional. Con esta decisión, el monarca se inscribe en una tradición histórica de la monarquía española que, sin embargo, no había ejercido hasta ahora. Esta primera ronda de títulos otorgados por Felipe VI no sólo reconoce a grandes nombres del presente, sino que también proyecta un mensaje claro de compromiso con los valores que deben guiar al país en el futuro.