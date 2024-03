El motivo por el que Luz Casal y su marido Paco Pérez Bryan se negaron a tener hijos

Luz Casal y Paco Pérez-Bryan se han convertido en una de las parejas más consolidadas y envidadas de la crónica social. Una historia de amor que comenzó hace más de veinte años y desde ese momento, decidieron hacer pocas apariciones públicas, para mantener su relación en la más estricta intimidad. Muestra de ello son sus respectivos perfiles de redes sociales, en los cuales no aparecen juntos en casi ninguna fotografía.

«Paco es mi compañero desde hace algunas décadas, más de dos, es el compañero ideal para mí, con el que ‘por decirlo de manera rápida’ me sigo riendo. Es una suerte, un regalo. También me lo curro porque le tengo muchísimo respeto, somos francos, no necesitamos pelearnos. Odio la violencia verbal», confesó Luz en una entrevista concedida a Bertín Osborne. Sin embargo, a pesar de estar locamente enamorados el uno del otro, la pareja decidió no ser padres.

Luz Casal en Los40 Music Awards 2018 / Gtres

«Tengo 17 discos y eso ha ocupado gran parte de mi vida. No me ha dado para más», comenzó diciendo la artista a su amigo Bertín. «Nunca me he planteado si sí o si no, es la vida, no sé… Fue desarrollándose de esta manera. Yo no echo de menos aquello que sé que no puedo tener», añadió sobre esta decisión tan importante y que ha marcado el transcurso de su relación.

Luz Casal posando en un evento / GTRES

Es más, Luz expresado que «no echa de menos aquello que sé que no puedo tener». Para ella, la maternidad no ha sido algo necesario en su vida, ya que ha encontrado la plenitud en otros aspectos, como por ejemplo, en su carrera profesional y en su compañero de vida. «Cada uno tiene su propio camino y no hay que sentir falta de algo que sabemos que no es posible para nosotros», reconoció.

¿Quién es Paco Pérez-Bryan, el amor de Luz Casal?

Paco Pérez-Bryan lidera el Festival de La Luz en la pintoresca aldea de Boimorto, Galicia, cuna de la reconocida cantante. Debutó a los 20 años en Radio Juventud de Málaga y alcanzó prominencia con el programa Aula 23. En 1978, asumió la presentación y dirección de El Búho en Radio Juventud de Madrid, un programa nocturno que se convirtió rápidamente en un bastión de la Movida Madrileña. «La historia del arte y la de la música va paralela con los tiempos. A mí me gusta mucho el reggaeton, sé que a la gente mayor no le gusta mucho, pero tiene cosas buenas además de malas. Residente o Bad Bunny me gustan mucho, por ejemplo, son jóvenes de Puerto Rico y Colombia que han sido como fueron los primeros que empezaron con el rock and roll, que la gente los detestaba», declaraba en una entrevista para el Diario Sur, sobre su amor por la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco Pérez Bryan (@pacoperezbryan)

Tanto Luz como Paco comparten una pasión por explorar las últimas tendencias musicales, viajando por el mundo para seguir a artistas emergentes y venerados. Además, colaboran en un proyecto musical solidario arraigado en Boimorto, la tierra natal de Luz. La artista, por su parte, divide su tiempo entre la aldea gallega, Madrid y Málaga, donde tiene sus raíces. Además, su carrera la ha llevado a Francia, donde es una estrella consagrada, lo que también ha influenciado en su vida personal y profesional.