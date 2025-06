Esto es lo que va a hacer el Rey Felipe VI en el 60 cumpleaños de la infanta Cristina

La infanta Cristina cumple este 13 de junio 60 años. Una fecha señalada que la hermana de Felipe VI podrá celebrar con sus seres queridos, aunque no se conocen sus planes exactos para esta jornada. Lo que sí se sabe es que, a diferencia de lo que ocurrió en el 60 cumpleaños de la infanta Elena, no podrá disfrutar de un almuerzo con toda su familia el mismo día de su onomástica.

La duquesa de Lugo celebró sus 60 años con una comida en un restaurante de la capital a la que asistieron varios de los miembros de su familia. Entre ellos, los Reyes Juan Carlos y Sofía o los Reyes don Felipe y doña Letizia. Un reencuentro familiar que supuso un punto de inflexión en las relaciones entre todos, después de unos años muy convulsos.

La infanta Cristina en la boda de Nicolás de Grecia. (Foto: Gtres)

En el caso de la infanta Cristina no se sabe exactamente cómo piensa celebrarlo, pero lo que sí se sabe es que el Rey Felipe VI tiene un compromiso ineludible que coincide con esta jornada.

La cita oficial de Felipe VI

Para el monarca esta semana está siendo muy intensa. Don Felipe ha tenido numerosos actos oficiales y aún le quedan varios para poder concluir con su agenda. De hecho, a pesar de que la princesa Leonor ha vuelto a España para disfrutar de unos días de descanso antes de embarcar en la fragata Blas de Lezo, el Rey apenas ha tenido tiempo libre. No así doña Letizia, que solamente tenía una cita oficial en esta semana.

El Rey Felipe VI en un acto oficial en el Palacio de la Zarzuela. (Foto: Gtres)

Según aparece en la agenda de la Casa de S.M. el Rey, el monarca va a participar en Madrid en la entrega de la XV edición del Premio Gumersindo de Azcárate, que este año ha sido otorgado al Poder Judicial. Este galardón reconoce a personas o entidades que promueven el Estado social y democrático de derecho y el desarrollo institucional y con ellos la paz, la convivencia y el progreso económico y social. Lo concede el Colegio de Registradores de España y el Decanato Autonómico de los Registradores de Madrid.

Está previsto que esta cita se celebre en torno al mediodía, por lo que, en caso de que hubiera algún tipo de almuerzo familiar, don Felipe no podría llegar hasta más tarde. En el caso de la Reina Letizia, no tiene actos oficiales, pero esto no significa que no esté llevando a cabo otro tipo de trabajo.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La entrega de este galardón no es el último compromiso oficial del Rey Felipe en esta semana. El monarca tiene previsto visitar la base aérea de San Javier el domingo, para presidir el festival aéreo Aire25. Será un día después de que la princesa Leonor embarque en Canarias en la fragata Blas de Lezo para completar el último tramo de su formación en la Armada.