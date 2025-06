La magistrada del Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares del policía detenido por «retener por la fuerza en la noche del pasado martes a un joven, que falleció, en una calle de Torrejón», reza el auto judicial. El agente de 59 años, miembro en activo de la Policía Municipal de Madrid, es un representante sindical liberado de UGT desde hace dos décadas.

El policía está investigado en estos momentos por «la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia». Así, la magistrada ha acordado las medidas cautelares de la retirada de su pasaporte y también su obligación de acudir a la sede judicial para firmar cada lunes.

La imputación y las medidas cautelares dictadas por la juez podrían verse modificadas en cuanto avance la investigación. El motivo principal es que aún no se ha terminado el primer informe de autopsia por parte de los servicios forenses para determinar la causa exacta del fallecimiento de Abderrahim de 35 años.

Será la autopsia la que determine la causa exacta de la muerte del ladrón reincidente, si fue asfixiado o estrangulado por el agente, o si la víctima tenía patologías previas derivadas de su fuerte adicción a las drogas, o incluso si tomaba alguna medicación que bajo esas circunstancias de estrés le produjeron un paro cardiaco.

Así murió Abderrahim

El policía ahora investigado, es un vecino de Torrejón de Ardoz que estaba fuera de servicio y volvía de disfrutar las fiestas de su municipio en compañía de otro policía jubilado, cuando dos ladrones magrebíes les asaltaron y le robaron su teléfono móvil.

Los agentes persiguieron a los ladrones y a la altura del número 20 de la calle Pesquera, alcanzaron a Abderrahim, que se revolvió violentamente contra los dos policías. Los agentes redujeron al ladrón que, según los testigos, se resistió a la detención. Cuando el ladrón dejó de resistirse, el policía ahora imputado continuó agarrándo fuertemente del cuello al ladrón a pesar de que estaba inmóvil y los testigos le gritaban que se estaba asfixiando.

Así tras minutos de inmovilización, cuando un coche camuflado de la Policía Nacional llegó al lugar, encontró al ladrón inconsciente. Los esfuerzos de los policías y del 112 por reanimarle no tuvieron éxito y allí mismo detuvieron al policía municipal acusado de homicidio imprudente.

«No criminalizar a la Policía Municipal»

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) ha sido hasta ahora, 48 horas después de los hechos, la única del cuerpo de agentes municipales que se ha pronunciado sobre el suceso y ha enfrentado las críticas de Mas Madrid y otras fuerzas sociales y políticas a la Policía Municipal.

Su portavoz, Carlos Bahón, hace hincapié en que el policía actuó fuera de servicio, como un ciudadano común y no en una operación policial o de uniforme: «Desde APMU consideramos que hay que respetar las investigaciones judiciales y no se puede criminalizar ni politizar los hechos ocurridos en Torrejon como realiza Más Madrid. Lo sucedido ni es maltrato institucional ni racismo, y no pueden manchar la imagen de nuestro cuerpo policial».

Los compañeros del agente, lamentan la muerte del ladrón, pero recuerdan otros casos en los que ciudadanos, como recientemente un turista oriental en Barcelona, retuvieron de la misma forma a otro ladrón magrebí. «Entonces no se criminalizó a todos los turistas o a todos los orientales, fue la actuación puntual de un ciudadano, igual que ha ocurrido en Torrejón. Nadie se ha preguntado si el turista que le hizo un mataleón al ladrón de Barcelona era policía o fontanero».

El Juzgado de Instrucción nº 1 se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción nº 4 de la misma localidad, que es el órgano que se encontraba de guardia en el momento de los hechos y, por tanto, el que procedió al levantamiento del cadáver y será, por tanto, el competente en la investigación.