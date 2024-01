Dos autopsias diferentes, ejecutadas por dos forenses diferentes, y ambos concluyen lo mismo: «No se puede determinar la causa de la muerte de Edwin Arrieta», a manos de Daniel Sancho. Los forenses también establecen que los golpes en la cabeza que, según Sancho, recibió la víctima durante la pelea tampoco le provocaron la muerte. Es el contenido del sumario del caso al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El trabajo científico del caso Daniel Sancho en Tailandia arrancó el 3 de agosto de 2023, cuando a las 12.00 horas, el Teniente Coronel Somsak Nurod , superintendente de la comisaría de policía de Koh Phangan , recibió el informe del vertedero de residuos municipal sobre los restos del cadáver de un varón. Se trataba de averiguar las causas de la muerte y si tenía relación con Daniel Sancho.

Una cadera y las piernas

Un trabajador de la planta recicladora e incineradora de residuos de la isla, había encontrado partes de un cuerpo humano en una bolsa de basura negra dentro de otra de color verde. Los policías examinaron el hallazgo. Era una cadera humana cortada a la altura de la cintura, también las piernas. Todas los restos habían sido descuartizados con un corte limpio y fino.

El Centro de Ciencias Forenses 8 de la Policía Tailandesa examinó la escena del crimen, y los policías de criminalística realizaron una primera autopsia en conjunto con un médico del Hospital Koh Phangan, enviando posteriormente los tejidos para su examen al Instituto de Medicina Forense del Hospital General de la Policía.

Horas después el informe del equipo conjunto de forense emite tres conclusiones: No se puede determinar la causa de la muerte. Los restos fueron cortados por un objeto punzante y el plazo estimado de fallecimiento de la víctima no era mayor a 48 horas. No se equivocaban mucho, Edwin había muerto a manos de Daniel Sancho el día anterior, 2 de agosto, entre las 15:38 horas y las 17:15 de la tarde. Lo firma el doctor Kampon L.

Daniel Sancho, ignorando que la Policía ya había descubierto los primeros restos de Edwin Arrieta que él mismo había arrojado a la basura sólo 10 horas antes, dedicaba sus esfuerzos a crearse una coartada enviando mensajes al móvil de la víctima preguntándole donde se hallaba.

Sólo un día después, entre la noche del 4 de agosto y la madrugada del día 5, fue a comisaría a denunciar la desparición de Edwin y tras sentirse objeto de las sospechas de los policías, dio su primera confesión y contó donde había arrojado más partes del cadáver del colombiano. Uno de los lugares fue la playa de Salad Beach, junto al Bungalow donde supuestamente había asesinado a Edwin Arrieta.

La cabeza y las manos estaban en la playa

Así, sobre las 09.00 horas del día 6, la Policía peinó la playa de

Salad Beach y tal y como había confesado Daniel Sancho, encontraron los restos del cuerpo en una bolsa de plástico negra junto a una zona rocosa.

Los restos estaban, de nuevo, en una bolsa de plástico negra, incluidas la cabeza, dos brazos y dos manos. Tenían la certeza de que se trataba de restos de Edwin Arrieta.

Todas las partes del cuerpo fueron enviadas para su examen al Instituto de Medicina Forense del Hospital General de la Policía para intentar averiguar como fue la muerte de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho.

Una fractura en el cráneo de Edwin

El 9 de agosto de 203, un segundo informe a cargo del doctor Pongpaka K. con todos los elementos que se habían hallado del cadáver de Edwin Arrieta, volvió a concluir que no se podía determinar la causa exacta de la muerte de la víctima. Sin embargo, el examen radiológico de los restos, había encontrado una fractura en la base posterior del cráneo.

El golpe, según los forenses, podría no tener entidad suficiente para provocar la muerte de Edwin Arrieta, pero encaja con la versión de Sancho. Un relato del que no se ha apartado desde su primera confesión: fue una pelea entre ambos y Edwin se golpeó en la cabeza al caer sobre el fregadero.

La defensa de DAniel Sancho lo ha estudiado a fondo porque estos informes de autopsia son unas de sus bazas principales para evitar una condena por asesinato y rebajar los años de cárcel a los que podría ser sentenciado. Las autopsias, no hay duda de que le son favorables. También por la ausencia del torso de la víctima, que podría haber mostrado otras pruebas muy diferentes.

Los otros dos grandes obstáculos a los que se enfrenta la defensa de Daniel Sancho son la propia confesión del español y las pruebas demuestran planificación del homicidio con la compra de cuchillos y sierras que supuestamente usó durante el crimen.