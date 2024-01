OKDIARIO accede en exclusiva a la declaración íntegra de Daniel Sancho ante la Policía de Tailandia que obra en el sumario del caso: «Compré una sierra para desmembrar a Edwin».

A la 1:30 horas del jueves 3 de agosto de 2023, un atribulado Daniel Sancho se presenta en la comisaría de Policía de la isla tailandesa de Kho Phangan para denunciar la desaparición de su amigo Edwin Arrieta y 30 minutos después acaba confesando. «Quiero confesar, me siento culpable, siento que la Policía me observa».

Fue una madrugada larga. Daniel Sancho se sentó ante los policías, y advirtió que no entendía el idioma tailandés. «Entiendo inglés, necesito un intérprete, tampoco tengo abogado». Los policías tampoco sabían inglés, a través de una interprete le dicen: «La señorita Pimpapon T. actúa como intérprete y ha jurado proporcionar interpretaciones precisas». Le ofrecen una abogada de oficio, Chutiya M. y Sancho acepta confesar los hechos, «sin amenaza, tortura o promesa».

PREGUNTA.-¿Qué tiene que decir sobre este caso?

RESPUESTA.-Hace un año, conocí al señor Edwin, el fallecido, cuando me vio en Instagram y me preguntó sobre el negocio de restaurantes. D dijo que yo le gustaba, pero a mí no me gustaba igual. forma, tuvimos una relación. En marzo de 2023, le pedí al Sr. Edwin que terminara la relación pero me amenazó con compartir fotos y mensajes de texto, intimidar a mis familiares y matarme si yo termino la relación.

P-¿Que hizo en Tailandia?

R.-El 31 de julio llegué a Koh Pha-ngan y alquilé una motocicleta para ir al Hotel Panviman, Habitación No. 6404 (reservada por el Sr. Edwin). Estaba muy lejos y el 1 de agosto reservé el bungalow de Salad Beach. Luego fui a comprar varios artículos, un cuchillo, guantes de goma, bolsas de basura, artículos de limpieza, y fui a una ferretería para comprar una sierra para desmembrar el cuerpo de Edwin.

P-¿Cuándo llegó el sr. Edwin? El 2 de agosto lo recogí en el muelle y fuimos al bungalow. Entre las 16.00 y las 16.30 horas le dije que quería terminar nuestra relación pero el intentó tener relaciones sexuales conmigo.

P.-¿Y qué. ocurrió?

R.-Me negué, me levanté y le di un fuerte puñetazo en la cara con la mano izquierda. Él cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza con fuerza contra el fregadero, pero aún no estaba inconsciente. Intentó pelear. Me mordió en la mano. Lo lancé fuerte contra el borde del fregadero hasta que quedó inconsciente. Pasó una hora hasta que estuve seguro de que estaba muerto, y luego arrastré su cuerpo hasta el baño. Me duché, abrió el grifo para lavar la sangre, se cortó la ropa con el cuchillo. Entonces, usé el cuchillo, la sierra, para desmembrar el cuerpo. Le corté el cuello con el cuchillo y el cuerpo en 15 partes. Las envolví en film transparente. Luego limpié el piso del baño y otros lugares con agua y lana de acero.

P.-Qué hizo con el cuerpo?

R.-Desde las 23:00 horas de la noche hasta las 3:00 de la madrugada, alquilé una canoa y tiré restos de Edwin al mar. Usé la moto para tirar más partes del cuerpo a cubos de basura. También tiré al mar en otro lugar la riñonera de Edwin c0n su pasaporte y su teléfono. A las 6:00 me levanté de nuevo, saqué el resto de partes del cuerpo del frigorífico y las arrojé en el mar.

P.-¿Y luego?

R.-Luego me fui a desayunar al otro hotel que habíamos reservado. Me olvidé a bolsa con el cuchillo en el restaurante. El 4 de agosto de 2023, alrededor de las 00.30 horas, sentí que los policías me observaban, yo estaba confundido; así que vine a la comisaría de policía de Koh Phangan para informar que Edwin había desaparecido, para despistar a los policías. Sin embargo, me sentí culpable por lo que lo he hecho, así que he decidido decir la verdad.

En este punto, tras la confesión, la Policía tailandesa informa a Daniel Sancho de su detención. Le enseñan una fotografía de Edwin Arrieta para que reconozca a la víctima. Sancho la reconoce y el policía continúa preguntando.

P.-¿Cuáles son los motivos del asesinato?

R.-Tenía que hacerlo y me llené de resentimiento. Pedí terminar la relación, pero Edwin estaba de acuerdo y amenazó con compartir mis fotos desnudo e intimidar a mi familia y a la gente de mi alrededor. El señor Edwin es muy conocido y poderoso en Colombia. Su cuñado tiene mucha influencia en Colombia.

Hasta aquí, la primera confesión de Daniel Sancho ante la Policía de Tailandia. Su defensa insiste en que le engañaron prometiéndole que si confesaba le deportarían a España. Daniel Sancho sí firmó antes de su confesión ese documento que figura en el sumario del caso.