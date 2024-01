Edwin Arrieta ya descansa en paz en su país. La familia realiza una misa a sus cenizas

A finales de diciembre sucedió algo que los familiares de Edwin Arrieta esperaban con ansia: recibieron sus cenizas. Han tenido que pasar muchos meses hasta hacerse con los restos mortales del médico colombiano. Murió en manos de Daniel Sancho el pasado mes de agosto y hasta la fecha no han conseguido organizar un funeral para rendir tributo a su memoria. El hijo de Rodolfo Sancho, un cocinero de 29 años, admitió el crimen justo después de ser acusado, pero ahora ha cambiado su versión de los hechos.

Daniel asegura que no tenía intención de acabar con la vida de Edwin. Fuentes cercanas al caso aseguran que sus abogados están trabajando para demostrar que el asesinato no fue premeditado. De no conseguir su objetivo, la justicia de Tailandia, país donde sucedió todo, podría condenar al cocinero apenas capital. El objetivo de la familia Sancho es que el joven cumpla condena en España, pero tendrá que pasar un mínimo de ocho años hasta que esto suceda, así que todavía queda mucho por contar.

La familia de Edwin Arrieta toma una decisión

Los familiares del médico colombiano aseguran que no solicitarán pena de muerte para Daniel Sancho. Sus firmes convicciones religiosas les impiden dar este paso, aunque aseguran que llegarán hasta el final y que van a exigir cadena perpetua. Mientras tanto, los padres de Daniel se han visto envueltos en una polémica sin precedentes. Antes de que saliera a la luz el famoso crimen nadie sabía nada sobre su historia sentimental, pero ahora hay muchos detalles encima de la mesa.

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo no tienen buena relación. El motivo se desconoce, pero entre ellos hay tensiones que vienen de lejos y que explican por qué no están unidos ante unas circunstancias tan concretas. Mientras tanto, los seres queridos de Edwin Arrieta han organizado una misa en Santa Cruz de Lorica un día después de recibir sus restos mortales. Estaban deseando rendirle este bonito homenaje y no han podido hacerlo hasta la fecha.

Una amiga de Edwin rompe su silencio

Desde que este revuelo vio la luz ha habido voces relacionadas con Edwin Arrieta que han transmitido información bastante esclarecedora. La última en romper su silencio ha sido Victoria Jattin, una de las grandes amigas del médico. Ha hablado con el programa ‘Y ahora Sonsoles’ para declarar: «Las cenizas llegaron a Lorica y fue como mermar un poquito ese dolor de los padres, de tener con ellos las cenizas». Después ha explicado más detalles: «A las 9 de la mañana de este viernes hicimos la santa eucaristía y fue llevado a un lugar donde no va a salir más».

«Es muy doloroso»

Victoria Jattin ha explicado en Antena 3 que el entorno está con la conciencia tranquila. Ahora todo el mundo sabe dónde está Edwin y su memoria descansa en paz. «Es muy doloroso, pero tenemos un sitio donde ir a rezarle un rosario», ha comentado al respecto. Mientras tanto, Rodolfo Sancho sigue planeando con su abogado cómo conseguir que Daniel pueda ingresar en una cárcel española, tarea que de momento parece muy complicada.