El español Daniel Sancho Bronchano ha reconocido este domingo que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, pero se justifica asegurando que lo hizo porque se sentía su «rehén». Son las primeras declaraciones que se conocen después de que estallara la noticia este sábado dejando en shock a toda España.

«Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

El hijo del actor Rodolfo Sancho fue detenido el pasado sábado en la isla tailandesa de Koh Phangan acusado de asesinar y descuartizar a su amigo Edwin Arrieta, colombiano cirujano plástico de profesión. Fue él mismo quien denunció su desaparición el pasado jueves pero ya el viernes fue interrogado por la Policía y quedó detenido tras reconocer ser el asesino.

Al salir a la luz la noticia fueron muchos los que pusieron en duda el trabajo policial y las técnicas que utilizan para sacar información a los acusados, como si pudieran haberle obligado a reconocer un crimen que él no ha cometido. Algo que él mismo ha descartado: «No me sentí cómodo, pero tampoco forzado. Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo», ha asegurado en declaraciones a Efe.

La pregunta ahora es, ¿qué relación mantenían Daniel Sancho y Edwin Arrieta? El hijo del actor ha negado que tuvieran una relación sentimental pero dice que el cirujano sí que quería ser su novio: «Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio».

Daniel Sancho llegó a Tailandia el 30 de julio y a la isla de Phangan el 1 de agosto y asegura que Edwin se sumó al viaje porque le acosaba: «Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba». Además ha desvelado que la Policía de Tailandia se está comportando bien, que nadie le «ha pegado» y que ya ha podido hablar con su padre y amigos.

En relación con su padre, el actor Rodolfo Sancho, dijo que creía que estaba de camino a Tailandia y que llegaría a Samui el lunes o el martes.