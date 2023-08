Siguen conociéndose detalles del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta por parte, presuntamente, de Daniel Sancho, hijo del popular actor Rodolfo Sancho. Según recogen medios locales tailandeses, el español habría comprado un kayak para arrojar los restos del médico al mar. La canoa fue hallada este sábado, según ha informado la Policía.

Según la Policía tailandesa, Sancho se ha declarado culpable del asesinato y desmembramiento del cirujano en Koh Phangan (sur de Tailandia), un lugar donde ambos habían concertado encontrarse. El español se encuentra bajo custodia policial a la espera de pasar este lunes a disposición judicial. Según las primeras investigaciones, Sancho, de 29 años, confesó haber matado al colombiano, de 44, por «celos» y temor a que le «engañara».

El joven, que se dedica a la hostelería y es nieto del actor Sancho Gracia, denunció la desaparición de su amigo en la noche de jueves, el mismo día en que un recolector de basura había descubierto una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la isla.

#BangkokPost: A kayak, believed to have been used by a Spanish chef to dump the body parts of his Colombian surgeon lover into the sea off Koh Phangan after killing him, was found on Saturday, police said. #Thailand #Kayak #travel https://t.co/K3xAa1Wp81 pic.twitter.com/WfpYVJhDZx

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 6, 2023