Habla un joven que denunció a Edwin Arrieta por acoso: «También podría haberle matado»

Daniel Sancho se ha convertido en uno de los protagonistas de la actualidad. El hijo del actor Rodolfo Sancho, confirmó el pasado mes de agosto el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano de 44 años, en la isla tailandesa de Koh Phangan. La noticia causó mucha conmoción en España, pero Sancho desde el primer momento aseguró que llevó a cabo el asesinato al sentirse acosado por Arrieta: «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», aseguraba el chef español. Pero al parecer no es al único que, presuntamente, acosaba el cirujano, pues recientemente ha aparecido un joven que tuvo que denunciar al colombiano por acoso: «Yo también podría haberle matado», aseguró en su testimonio.

El caso Daniel Sancho sigue arrojando novedades pese a que ya se dio por zanjada la investigación de la muerte de Edwin Arrieta. Este lunes por la tarde la historia ha vuelto a dar un giro cuando ha salido a la luz el testimonio de un joven que anteriormente denunció al Arrieta: «Desde el primer día mostró interés sentimental en mí y ha hecho todo lo posible por estar conmigo. Me asusté cuando comenzó a levar el número de llamadas. Llegó a llamarme hasta 143 veces al día», aseguro el joven, que quiere mantener el anonimato.

Amenazas, agresión y acoso

Según sus declaraciones, el joven conoció al médico en un bar en el año 2005 y fue a partir de ese momento cuando comenzó el acoso, hasta el punto que tuvo que tomar medidas legales por acoso y agresión. «Comenzó a chantajearme con matarme, con hacer daño a mi familia, con montar un escándalo en mi trabajo… Tenía una obsesión», ha explicado en el programa Y ahora Sonsoles.

Una situación límite que llevó al joven, de entonces 25 años, a renunciar a su puesto de trabajo y a cambiar de casa y de número de teléfono, ya que, según asegura el joven, Arrieta llegó a darle una paliza en la puerta de su casa. Ahora, este chico se ha sentido identificado con el chef español, llegando incluso asegurar que él «también podría haber matado a Edwin».

Daniel Sancho, juzgado en Madrid

Pero la historia no termina aquí, el asesino confeso de Edwin Arrieta también ha sido juzgado en España por un delito que cometió en noviembre de 2019. La Fiscalía de Madrid solicita un año de cárcel para Daniel Sancho por la presunta comisión de un delito de lesiones en relación a una agresión que se produjo hace años en la calle José Abascal de la capital.

Así consta en un escrito de abril de 2020, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el fiscal solicitaba al juez instructor que procediera a la apertura de juicio oral, un trámite que ya se produjo por auto en noviembre de 2021. El procedimiento está pendiente de señalamiento para su enjuiciamiento.

Según el escrito, el acusado se encontraba sobre las 4 horas del día 9 de noviembre de 2019 en las proximidades de la calle José Abascal de esta capital, cuando «en un momento determinado procedió a introducirse en un vehículo taxi que allí se encontraba, sin respetar la cola que se había formado para utilizar el servicio público».

En ese momento, fue recriminado por J.C. Tras ello, «el acusado, con ánimo de herir, procedió a darle un puñetazo en la cabeza, ocasionándole lesiones que tardaron en curar doce días». Al herido, le quedó un perjuicio estético debido a la rotura del diente incisivo superior derecho.