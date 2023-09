Rodolfo Sancho está viviendo uno de los momentos más complicados a nivel personal. Y siendo honestos, no es para menos. Hace poco más de un mes, las autoridades tailandesas detuvieron a su hijo Daniel Sancho, acusado de presuntamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, conocido cirujano colombiano.

Hace tan solo unos cuantos días, Rodolfo Sancho pudo poner rumbo a Tailandia. Lo hizo para llevar a cabo diversas gestiones pero, sobre todo, para verse las caras con su hijo tras lo sucedido. El actor regresó a España tras esta visita, mientras que Darling Arrieta, hermana de Edwin, concedió su primera entrevista en televisión en nuestro país.

Entre las tantas confesiones que hizo, la entrevistada reconoció que los padres de Daniel Sancho no se habían puesto en contacto con ellos. Eso sí, tan solo unos días más tarde, se vio en la obligación de matizar que, tan solo dos días después del crimen, Rodolfo Sancho sí que le escribió. Ha sido ahora cuando la carta, en su totalidad, ha visto la luz.

Carta de Rodolfo Sancho a la familia de Edwin pic.twitter.com/c33dXhUz4Z — Vero – Triple M 🤍🏹 (@NewsVero) September 18, 2023

Los compañeros de la revista Semana han sido los encargados de hacer público el mensaje que el actor hizo llegar a la hermana de Edwin Arrieta. «Hola Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia. Mi alma está con vosotros», escribió Rodolfo en esta carta.

«No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado», continuó diciendo. «Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho», aseguró.

«He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quieres que hablemos estoy en tu disposición en este número. Estoy destrozado y con el corazón roto», dejó claro el actor. «Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición, estoy sin palabras. Rodolfo Sancho», finalizó.