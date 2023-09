Daniel Sancho: se filtra el vídeo de la reconstrucción del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta

Y ahora Sonsoles, programa de Antena 3, ha regresado con su segunda temporada y lo ha vuelto a hacer por todo lo alto. En esta ocasión, y para sorpresa de todos, han emitido en exclusiva la confesión de Daniel Sancho sobre el asesinato a Edwin Arrieta.

«Teníamos ganas de volver, porque llevamos días anunciándolo y semanas trabajando en un material importante. Hoy, solo aquí, la confesión de Daniel Sancho. La primera vez que escuchan lo de ese asesinato», comunicó la presentadora Sonsoles Ónega.

Sin palabras y desconcertado con la frialdad de Daniel Sancho en la recreación del crimen a Edwin Arrieta y las risas de la policía. Enhorabuena al equipo de @YAhoraSonsoles por la exclusiva y, en concreto, a @sonsolesonega, a quien he visto con mucha energía en su vuelta. pic.twitter.com/GumbUxjlML — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 4, 2023

Fue entonces cuando el equipo de Y ahora Sonsoles emitió las imágenes del momento en el que Daniel Sancho se encontraba recreando el asesinato al cuerpo de policía tailandés. «Es imposible recrear algo con las esposas», dijo el joven de 29 años dentro de la villa. Tras quitarle las esposas, el chef narró lo sucedido al detalle.

«Estábamos hablando de todo un poco, lo que ya os he contado», señaló. «¿De tener sexo?», pregunta el inspector. «Sí, yo le dije que no podía seguir haciéndolo más. Me levante, el retrocedió hacia atrás y yo empecé a hablar más gesticulando. Y cogí fuerza hacia atrás y le pegué un puñetazo (en la mandíbula)», dijo el acusado.

«Lo tenía contra el baño. Así, entonces, él me agarro, me mordió. Yo lo levanté del suelo y lo golpeé otra vez (contra la esquina del baño). Luego se quedó inconsciente, todo estaba lleno de sangre en poco tiempo, yo salí del lavabo», ha continuado narrando a la policía sin miramientos. «Me quedé en la habitación como dos horas. Me senté… Estaba como que no sabía», ha dicho.

Con gran precisión y detalle, Daniel Sancho explicó cómo agarró de las piernas el cuerpo de Edwin y lo arrastró hasta la ducha del baño. «Le puse la cabeza aquí (apoyada en la pared de la ducha) y la encendí para que corriera el agua porque había mucha sangre. Puse el agua caliente para que la sangre no se coagulase y no se pegase. Entonces lo dejé ahí», declaró antes de ir a por las bolsas de plástico.

«Entonces traje todas las bolsas, la sierra, el machete. Lo tenía todo aquí», dice Sancho, señalando una de las camas. Una recreación tan al detalle que llevó a los presentes a preguntarle por qué parte empezó a desmembrar al fallecido, dándole un peine para recree la escena. Sin embargo, esta petición no le hizo nada de gracia al hijo de Rodolfo Sancho.

«¿Es esto necesario?», pregunta. «¿Entonces cuando lo tienes todo troceado qué haces?», dice la traductora. «Lo cojo y lo meto todo en las bolsas», responde él. Un momento tan impactante que ha dejado a todos en el programa de Antena 3 sin palabras.

«No deja de sorprenderme que la reconstrucción es caótica. Sobra mucha gente, hay demasiada. Además le van cortando mientras lo va contando. No le da tiempo a responder a las preguntas. Creo que faltaba la pregunta de cómo sabía que Edwin estaba muerto», ha dicho Carmen Balfagón, portavoz de los padres de Daniel.