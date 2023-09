Habla el entorno de Daniel Sancho: «Se conocieron en la discoteca Istar, tenía una doble vida»

A punto de cumplirse un mes desde que estallará el caso Daniel Sancho aún son muchas las incógnitas que giran en torno a este suceso. OKDIARIO ha consultado fuentes de su entorno más cercano que aseguran que Daniel Sancho y Edwin Arrieta se conocieron en la discoteca Istar de Madrid. Además, estas fuentes aseguran que tenía una doble vida y que, en los últimos meses, su relación sentimental estaba pasando por numerosos altibajos.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta no eran amigos de toda la vida. Su relación comienza en invierno del año pasado cuando el colombiano conoce al chef español en una conocida discoteca madrileña. Su entorno más cercano ubica este lugar en la sala de fiestas Istar, situada en la calle Serrano número 41, en el corazón del barrio de Salamanca. Esta discoteca de música electrónica es el local de moda de Madrid y la frecuentan clientes de alto poder adquisitivo.

La relación entre ambos se intensificó durante los últimos meses llegando a compartir juntos encuentros en restaurantes de alta cocina. Fuentes cercanas a Daniel Sancho aseguran que el colombiano mostró interés por invertir en los proyectos de emprendimiento del chef. «Le tenía comprado con el dinero», explican estas fuentes que aseguran que la relación entre ambos sorprendía a sus amigos. De hecho, cuando Daniel Sancho compartió que iba a viajar a Tailandia con él, personas de su circulo más cercano comenzaron a sospechar. Tan sólo unos días antes, el chef había estado en Ibiza y Formentera con sus amigos.

Doble vida

Son muchas las dudas que se han sembrado sobre si Daniel Sancho y Edwin Arrieta eran pareja sentimental. Sin embargo, su entorno más cercano asegura que Sancho no es gay y este periódico conoce varias relaciones heterosexuales con mujeres del chef. No obstante, su circulo más cercano admite que el presunto asesino confeso de Edwin «tenía un doble vida» que no compartía con sus allegados. Precisamente en esta doble vida es donde podría aparecer Edwin.

La única certeza en cuanto a la vida sentimental de Daniel Sancho es que tenía novia desde hace cinco años. Su nombre es Laura M. y ambos compartieron viajes transatlánticos. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que durante los últimos meses la relación había vivido numerosos altibajos e incluso hablan de infidelidades por parte del chef.

Vida acomodada

Daniel Sancho es hijo del actor Rodolfo Sancho fruto de su relación con Silvia Bronchalo. Silvia dio a luz con 19 años y Daniel ha pasado mucho tiempo de su vida acompañado de su abuela. La familia vivió durante mucho tiempo en la zona de El Bosque, una zona residencial del distrito de Ciudad Lineal (Madrid). Allí, Sancho paseaba a su perro, quedaba con sus amigos e hizo su vida mientras su padre, el actor Rodolfo Sancho, decidió cambiar su residencia a Fuerteventura.

Daniel quería ser tenista, sin embargo, sus planes le llevaron a dedicarse al mundo de la gastronomía. Sancho se estaba abriendo camino en el mundo de la restauración madrileña con su catering La Bohéme. Además, Daniel colaboraba con las redes sociales de la hamburguesería Boogie, ubicada en la calle de Espíritu Santo, en pleno centro de Malasaña (Madrid).

El hijo de Rodolfo Sancho frecuentaba numerosos locales de ocio nocturno y era bastante popular en la capital. Asiduo a las discotecas más exclusivas de la capital, allí fue donde su entorno más cercano asegura que conoció a Edwin. Tras unos meses de encuentros, el cuerpo del chef colombiano ha sido encontrado descuartizado presuntamente a manos de Daniel que ha confesado el crimen.