La hermana de Edwin Arrieta advirtió a las autoridades sobre Daniel Sancho: «Sospecho de él»

La hermana de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano que fue supuestamente asesinado y descuartizado por Daniel Sancho, ha decidido hablar públicamente. Visiblemente afectada por lo ocurrido, Darling ha concedido una entrevista a una televisión de Colombia. Entre otras cuestiones, ha reconocido que no pudo evitar desconfiar, desde el principio, del joven de 29 años.

Entre lágrimas cada vez que recuerda a Edwin Arrieta, Darling reconoció tener una excepcional relación con su hermano. Es más, hablaban prácticamente a diario. A pesar de todo, en un instante determinado, dejó de recibir mensajes del cirujano. Esto provocó que Darling comenzase a sospechar que algo le había pasado.

Acto seguido, y temiéndose lo peor, la colombiana no dudó un solo segundo en investigar las redes sociales de su hermano, hasta que llegó a Daniel Sancho. En la entrevista, ella misma reconoció lo siguiente: “Le pregunté qué sabía de mi hermano y me dijo que le perdió la pista en la playa. ¡Dios santo! ¿Cómo puede ser amigo tuyo y no saber dónde está? Le dije que fuera corriendo a denunciar”.

Fue entonces cuando el chef acudió a comisaría a denunciar los hechos. Poco después, confesó haber cometido el crimen. Darling, por su parte, no tardó en ponerse en contacto con el consulado de Colombia: “Les pedí que, por favor, no dejaran salir a ese hombre del país porque sospechaba de él”.

Ella, en todo momento, tuvo una corazonada: el hijo de Silvia Bronchalo estaba detrás de lo sucedido. “Yo desconfiaba de él”, reconoció Darling Arrieta. El consulado de Colombia le hizo saber que pondrían al tanto a las autoridades tailandesas. Algo por lo que la hermana del fallecido quiso dar las gracias públicamente, por su rápida y contundente actuación.

Darling, en esta entrevista, ha querido confesar cómo se enteró de la trágica noticia. Todo ocurrió cuando el Consulado de Colombia se puso en contacto con ella para hacerle saber que habían encontrado un cadáver: “Yo le pregunté: ‘¿Es mi hermano?’. La trabajadora guardó silencio, y entonces lo supe: era mi hermano”, recordó, visiblemente afectada. Ella tuvo que informar a la familia del asesinato de Edwin, algo que la madre llegó a intuir: “Yo lo presentía, que a mi hijo me lo habían matado”.

La familia Arrieta no tardó en aprovechar esta entrevista para hacer una firme petición. ¿En qué consiste? En que le entreguen, a la mayor brevedad posible, las cenizas de Edwin. Su hermana ha reconocido que su madre ya tiene preparado el lugar donde descansará el cirujano: “A mi mamá, ese dolor se le hace más grande. Es una cruz bastante pesada”, reconoció. Como no podía ser de otra manera, han recordado que su objetivo es que se haga justicia y que este asesinato “no quede impune”.