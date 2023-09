La recomendación de la policía tailandesa que podría salvar la vida a Daniel Sancho

El pasado 7 de agosto un juez tailandés ordenó que Daniel Sancho ingresara en la prisión de Koh Samui. Ya ha recibido la visita de su madre, la exactriz Silva Bronchalo, y se espera que en los próximos días se reúna con su padre. La situación que está atravesando es seria porque la policía de Tailandia le ha acusado de cometer el asesinato de Edwin Arrieta de forma premeditada. Las autoridades todavía están reuniendo pruebas, pero el responsable de la investigación tiene claro lo que pasó. Big Joke, el policía que se está encargando de todo, le ha dado un consejo a Daniel para que evite la pena de muerte.

En Tailandia el tipo de delito que ha cometido Daniel Sancho está gravemente penado. La familia de Edwin Arrieta asegura que no solicitará una pena de muerte para el cocinero por cuestiones religiosas, pero sí que sea condenado a cadena perpetua. El objetivo de la familia Sancho es que trasladen a Daniel a una cárcel española. No obstante, los especialistas aseguran que como mínimo tendrá que estar cinco años en Tailandia. Por ese motivo Big Joke ha intentado hacerle entrar en razón.

El consejo que ha recibido Daniel Sancho

El hijo de Rodolfo Sancho supuestamente le facilitó el trabajo a la policía, pero todavía no ha admitido que acabó con la vida de Edwin Arrieta de forma premeditada. La estrategia de sus abogados es demostrar que el crimen fue fruto de un impulso para que la pena sea menor, pero Big Joke sabe que no es así. Hay imágenes de Daniel comprando bolsas, productos de limpieza y cuchillos antes del asesinato, por eso la policía considera que todo estaba planeado. «Tenemos la mitad del cuerpo y todas las pruebas. No vamos a seguir buscando. Ya nos lo confesó a nosotros», explica el responsable de la operación.

Daniel Sancho solo tiene un opción para evitar la pena de muerte, seguir el consejo que le ha dado Big Joke. «Mi consejo, que confiese si no quiere morir. Según mi experiencia, estamos seguros de que se trata de un asesinato premeditado. Tenemos pruebas de ADN, confesión e imágenes». La policía tailandesa también ha explicado el motivo por el que Daniel recibió un trato diferente durante los primeros días de la investigación. Todo formaba parte de una estrategia para que el joven se sintiera en confianza y confesara el asesinato de Edwin.

Daniel no está teniendo privilegios

Como responsable de la investigación, Big Joke ha dado varias entrevistas para explicar en qué punto se encuentra Daniel Sancho. Recientemente ha dejado claro que no ha tenido ningún tipo de privilegio y que le han tratado como el resto de reclusos. «Nada de privilegios. Se quedará en prisión hasta que dicten sentencia», asegura en una de sus intervenciones. Sin embargo, un miembro de su equipo ha reconocido que invitaron al hijo de Rodolfo Sancho a comer en un hotel de lujo antes de que reconociera haber acabado con la vida de Edwin Arrieta.

La explicación de la policía tailandesa

La policía tailandesa ha explicado en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ que querían ganarse la confianza de Daniel Sancho. Por ese motivo le invitaron a comer. El objetivo era que no abandonase Tailandia y le entretuvieron con asuntos banales mientras se acercaban a él para que confesarse el crimen. Fue el único sospechoso y esto facilitó mucho las cosas porque no tardaron demasiado en trazar una estrategia efectiva.