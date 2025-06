‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 27 de junio

De Viernes, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de este proyecto presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. No es ningún secreto que el equipo de este programa siempre sabe cómo sorprender a todos y cada uno de los espectadores. ¿De qué forma? Contando con la presencia en plató de los invitados más buscados del momento. Un claro ejemplo lo encontramos en lo sucedido el pasado viernes 20 de junio, puesto que pasaron por este plató sorprendentes invitadas como son Anita Williams, Marta López e, incluso, Ivet Playà. Es el momento de descubrir la lista completa de invitados de De Viernes para la entrega de hoy, viernes 27 de junio, en Telecinco.

Álvaro Escassi

El segundo finalista de Supervivientes 2025 concederá la primera entrevista tras esta aventura que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Así pues, se sincerará sobre cómo han sido los primeros días junto a su familia y Sheila Casas. Por si fuera poco, no solamente aclarará lo que pasó realmente entre él y Terelu Campos, sino que también se pronunciará entre el cruce de palabras que han protagonizado recientemente su actual pareja y Valeri Cuéllar, con quien tuvo un affaire.

Asraf Beno

El modelo concederá su primera entrevista tras haber sido padre de Cairo, su primer hijo junto a su mujer, Isa Pantoja. De esta forma, desvelará cómo han sido estos primeros días tras recibir al pequeño, pero también dará detalles de si han recibido alguna felicitación por parte de alguien de la familia Pantoja, más allá de Anabel.

Anita Williams y Carmen Alcayde

Las dos ex participantes de Supervivientes 2025 protagonizarán un cara a cara en el plató para tratar de resolver esas diferencias que tuvieron en la recta final del reality. Pero no solamente eso, sino que se pronunciarán sobre la misteriosa desaparición de Montoya, que decidió alejarse de la televisión desde hace unos cuantos días.

La boda de Marta López, en directo

Como suele ocurrir cuando algún colaborador contrae matrimonio en el día de emisión, se hará un seguimiento de la boda. En este caso, de Marta López y su pareja Alejandro. Por lo tanto, ofrecerán la última hora de lo sucedido, así como el testimonio tanto de los novios como de los famosos que han acudido a la celebración.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.