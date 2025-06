El pasado miércoles 25 de junio, los espectadores de Canal Quickie y TEN se vieron sorprendidos al ver cómo Tentáculos recibió a un invitado de lujo. Se trataba de un viejo conocido del «pisito», el plató donde se emite en directo el programa presentado por Carlota Corredera. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Kiko Matamoros. Tras poner punto y final a su etapa en La familia de la tele, el tertuliano ha comenzado a formar parte de este proyecto. Así pues, el pasado jueves, ha coincidido con uno de sus grandes compañeros, como es Kiko Hernández. Entre otras cuestiones, vimos cómo empezaron la nueva entrega de Tentáculos «secuestrando» a Carlota Corredera, pero también han sido protagonistas de algo que tiene estrecha relación con Raquel Bollo. Recordemos que, hace tan solo una semana, el colaborador afincado en Melilla pudo hablar con la andaluza. Es más, no tuvo reparos a la hora de arrastrarse, literalmente, para conseguir que le abrazara.

Así pues, para tratar de continuar en la labor de estrechar lazos con la «siñoooora» –como cariñosamente llaman a Raquel Bollo-, los dos colaboradores de Tentáculos quisieron llamarla. «Hola, Raquel. Oye, que soy Kiko Matamoros. ¿Me oyes? Que soy Kiko Matamoros, joder, que soy Kiko», dijo el marido de Marta López Álamo, mientras la colaboradora de TardeAR a duras penas respondía. «El otro día coincidí con tu hijo en Marbella y me pareció que tiene una educación exquisita. Lo he dicho en público y te lo quería decir en privado», aseguró Matamoros. «¿Ah, que me estás llamando en privado?», preguntó la andaluza. Kiko Hernández no tardó en hablar: «No, que estamos en Tentáculos, pero no estamos en emisión». Y añadió: «Raquel, el otro día me encantó arrodillarme y besarte los pies», comentó. Además, Matamoros aclaró que todo lo que decían de ella era con sentido del humor y sin intención de hacer daño.

«Si te hemos ofendido, te pido perdón, de verdad», añadió. La colaboradora de TardeAR decidió dar las gracias por ese gesto del que fuese su compañero en Sálvame durante muchos años: «Lo agradezco porque contigo Kiko es algo que hemos hablado en privado». Hernández decidió volver a hablar para proponer un inesperado plan: «Y que tenemos que quedar a cenar los tres».

Fue entonces cuando Raquel Bollo hizo saber a ambos que tenía que cortar la llamada, puesto que estaba trabajando en Tenerife. «Hasta luego, siñoooora», dijo Kiko Matamoros, a lo que ella no tardó en responder: «¡Que os den!». Lo que nadie esperaba es que ella iba a tener un error tan garrafal como era el de no cortar la llamada. Así pues, se pudo escuchar cómo empezó a hablar con alguien, criticando lo que acababa de suceder tan solo unos segundos antes.

«Matamoros y ahora se pone el otro, me han pedido perdón, es que son horrorosos. Me dice que se ha encontrado a mi hijo en Marbella, que es un niño muy educado. Y nada con el siñoooora y el cachondeíto y yo les digo que os den», explicó Raquel Bollo a la persona que estaba junto a ella. Todo ello mientras los colaboradores de Tentáculos escuchaban atentamente lo que estaba diciendo la diseñadora.

«Hay ciertas cosas que no son cachondeo. Me he quedado planchada porque me ha dado coraje de no poderle contestar como me hubiese gustado. (…) Y no sé, qué pesadez tía», se escuchó decir a Raquel Bollo, mientras Kiko Hernández y Kiko Matamoros gritaban su nombre para que supiese que no había colgado la llamada. ¡Qué momentazo!