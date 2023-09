La hermana de Edwin Arrieta sorprende con una propuesta a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

El pasado martes 12 de septiembre, la hermana de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano presuntamente asesinado y descuartizado por Daniel Sancho, concedió su primera entrevista en España. Desde un primer instante, dejó claro que no ha recibido compensación económica por estas declaraciones.

Eso sí, no pudo evitar derrumbarse en numerosas ocasiones al recordar a su hermano y, sobre todo, la manera en la que ha ocurrido todo. En todo momento, Darling Arrieta se mostró tremendamente sincera. Entre otras cuestiones, ha asegurado que ni Rodolfo Sancho ni Silvia Bronchalo se han puesto en contacto con ellos.

«No, no hemos tenido ningún tipo de contacto», explicó a Jaime Cantizano. A pesar de todo, y siendo consciente de que los padres de Daniel Sancho están en una situación complicada, quiso mandarles un mensaje: «Se dijo que si ellos vienen a Colombia, nosotros les recibimos, porque ellos son unos papás que están sufriendo como lo están haciendo los míos. Si ellos quieren ir a Lorica, no tenemos ningún problema con eso».

A pesar de reprocharles, en cierto modo, que no hayan hablado con la familia tras lo ocurrido, sí que quiso aprovechar la ocasión para mandarles un consejo muy concreto. «Les diría a sus padres que se acuerden que, al otro lado del charco, hay unos padres hipertensos, sufriendo aún más», aseguró. Además, añadió: «Porque mi padre se despidió de mi hermano y no lo volverá a ver, ellos pueden volver a escuchar la voz de su hijo, le pueden ver. Nosotros no».

Uno de los momentos más emotivos llegó en el instante en el que Darling confesó que su relación con Edwin era tremendamente estrecha: «Él era el menor, pero parecía el mayor, yo no daba un paso sin consultarle a mi hermano. Para todo le consultaba». Además, quiso añadir algo más: «Estábamos muy unidos y esa unión permitió que en estos momentos haya una persona capturada por su asesinato. Si no estuviéramos tan unidos hoy no estaría una persona detenida».