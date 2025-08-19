‘Los juegos del hambre’ paraliza su grabación para ayudar en los incendios que queman Asturias

Asturias se ha unido a Galicia y Castilla y León como una de las provincias más afectadas por los incendios en las últimas horas, llegar a quemarse más de 4.000 hectáreas de terrero en el Principado. Uno de los muchos focos a los que se pelean los equipos de extinción se producía en Somiedo, por lo que el equipo de rodaje de la nueva película de la saga Los Juegos del Hambre decidió parar su trabajo. Lejos de olvidarse de todo, la producción norteamericana decidió ofrecer sus medios, que incluyen un equipo de bomberos, al servicios de las autoridades para colaborar en las tareas.

La película ha elegido el Parque Natural de Somiedo como uno de los escenarios principales de la producción, tanto que será el Distrito 14 de Panem. En esta nueva entrega, se ha decidido apostar por escenarios naturales y dejar atrás los platós llenos de efectos digitales, siendo las localidades de Somiedo y Teverga las elegidas como escenarios, tanto que hay muchas de las zonas de esos dos pueblos que están ocupadas, literalmente, por un equipo de más de 300 personas del rodaje.

Ante el avance de las llamas, con hasta 17 incendios asolando la región, la productora decidió parar el rodaje el lunes 18 de agosto para realizar mediciones de la calidad del aire, evitando poner en riesgo a su equipo. Además, en vista de la situación tan complicada, decidieron poner a su equipo a disposición de las autoridades.

Un rodaje tan grande como el que lleva Los Juegos del Hambre no incluye sólo a los actores y al equipo técnico, también hay médicos, ambulancias y hasta un equipo propio de bomberos para ayudar ante cualquier problema que pueda ocurrir. Tal y como asegura TPA, la televisión pública de Asturias, cuentan con diez bomberos y dos camiones motobomba.

Lejos de estar ajenos a lo que sucede, los medios técnicos y humanos se han incorporado a las labores de extinción contra las llamas que han llegado a Caunedo y Villas de Vildas, muy cerca del lugar del rodaje.

Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, ha confirmado que desde el pasado domingo, la producción de la película norteamericana se puso a disposición de la localidad para ayudar en todo lo posible y aportando sus propios equipos.

Así está afectando el rodaje de ‘Los Juegos del Hambre’ a Asturias

Aunque se espera, como ya ha pasado con otras sagas conocidas como Star Wars o Harry Potter, que los escenarios se conviertan en lugares de peregrinaje para los fans, los negocios de la zona han visto como es casi imposible que los turistas acudan durante los meses de julio y agosto.

El turismo, el motor de la economía de la zona, ahora mismo tiene complicado acceder a los lugares en los que se encuentra el equipo de rodaje, impidiendo que el público pueda pasar por algunas rutas de las más conocidas por los senderistas. En cambio, se frotan las manos por el dinero que la propia película está ya aportando a la zona, además de la enorme publicidad a nivel mundial que le dará, lo que convertirá a Somiedo y todo el valle en un lugar al que millones de personas querrán acudir en los próximos años para pisar el mismo suelo que Jennifer Lawrence y otras estrellas.