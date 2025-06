Abderrahim Akkouch, el llamado ‘George Floyd español’, que falleció después de ser inmovilizado por un policía en Torrejón de Ardoz (Madrid), era un enfermo mental de 35 años con un abultado listado de antecedentes policiales. Un hombre joven con un cuerpo roto y una vida atribulada. La droga había hecho estragos en su físico y seguía delinquiendo a pesar de cargar con una pierna destrozada en un arrebato de locura.

«Mi hermano tenía esquizofrenia, tenemos todos los informes, ha estado en el psiquiátrico y hace un año se tiró desde un tercero y tenía una pierna destrozada, que le hagan eso…estamos destrozados, queremos justicia», reclama Morad Akkouch, llegado desde Toledo tras enterarse de la tragedia con el policía en Torrejón.

«Nos enteramos a través de los policías nacionales que vinieron a nuestro domicilio, no esa misma noche, al día siguiente por la mañana. No puede ser que maten a mi hijo si roba un teléfono, el juez será quien lo decida, pero se lo llevan detenido y pagan una multa», añade Mimum, el padre de Abderrahim.

«Mi hermano pesaba 50 kilos»

«Estamos destrozados toda la familia, «mi hermano ha muerto, me dijeron, es muy doloroso, mi hermano no llegaba a pesar 50 kilos, la autopsia dirá que ha sido por ahogamiento, que no le ha llegado oxígeno a la cabeza, pero no sabemos todavía», concluye Morad.

La vida de su hermano Abderrahim Akkouch terminó a las 23:30 de la noche del pasado martes, en la calle y entre gritos: «Suéltalo que lo vas a matar, gritaba la gente, bajé y lo estaban reanimando pero ya era imposible, estaba casi muerto», cuentan un vecino.

El fallecido tras ser inmovilizado por un policía de Torrejón era un vecino conocido del municipio madrileño: «Era un persona problemática, que llevaba muy mala vida y generaba inseguridad en el barrio», así lo describen sus vecinos, apurados por profundizar en las circunstancias de la tragedia.

40 antecedentes policiales y drogas

Fuentes policiales, confirman que el fallecido tenía más de 40 antecedentes policiales entre reseñas y detenciones. Altercados y robos, algunos con violencia, en su mayoría.

«En las semanas anteriores a la tragedia, le hemos detenido una media de dos veces por semana, el 5 de junio y otros días» confirman las mismas fuentes. «Era muy conocido en el barrio y en gran parte de Torrejón», comenta un policía que lamenta lo sucedido.

Fuentes del caso confirman igualmente la adicción de Abderrahim al Bazuco una mezcla de heroína y cocaína que fuman los toxicómanos. También cuentan que era adicto a inhalar pegamentos. La familia de la víctima no confirma de momento estas circunstancias.

La familia niega el robo

Morad, muy afectado por la muerte de su hermano niega que su hermano robara el teléfono al policía: «No ha habido ningún robo», asegura y no para de repetir «no hay derecho», sobre la truculenta muerte de Abderrahim.

Morad, se refiere continuamente a los vídeos: «Los vídeos hablan por sí solos, queremos justicia», reclama.

De momento, la juez ha dejado en libertad con medidas cautelares al policía que en Torrejón inmovilizó a su hermano hasta el umbral de la muerte. El agente está acusado de homicidio imprudente a la espera del informe completo de la autopsia ya que según la juez en su auto: «No se puede determinar de momento una causa concreta de la muerte».

La juez tampoco ha podido deducir mucho más de las declaraciones de los testigos, contradictorias entre ellos. Unos hablan de que la víctima se resistió a la inmovilización y otros de que los dos agentes, uno jubilado y otro de servicio, se arrojaron sobre el tras perseguirle.