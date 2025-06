Johannes Pietsch, ganador de Eurovisión: "Melody debería sentirse orgullosa de sí misma"

El Festival de Eurovisión promulga una frase: United by Music, un eslogan que se acuñó 2023, cuando la celebración tuvo lugar en Liverpool, y desde entonces se ha mantenido como lema oficial para todas las ediciones futuras. Año tras año, 37 son los países que toman la música como protagonista y cada uno presenta su talento escogido para que represente a toda una nación. En esta ocasión, su famoso trofeo se ha otorgado a una voz joven, con gran experiencia y una proyección única. Nos sentamos con JJ (Johannes Pietsch), ganador de Eurovisión 2025.

(Foto: Getty)

La historia de la celebración es una de las más longevas de una complicada industria, con el sonido por bandera desde 1956. Fue idea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y lo hicieron con las miras puestas en unir a Europa a través de la música tras la Segunda Guerra Mundial. La idea inicial era un programa de variedades con diferentes actuaciones, pero finalmente se optó por un concurso de canciones. Un legado que ha traspasado durante décadas y, si cabe, cada año adquiere más popularidad.

Desde hace un tiempo, el voto profesional se mezcla con el del público y a nuestro invitado de hoy, fueron 436 puntos. A través de una coreografía y una puesta en escena con sabor español, JJ consiguió llevarse el codiciado premio a su país, Austria. En su breve paso por España hemos podido hablar con él, para ver cómo se vive toda esta experiencia.

(Foto: Getty)

Son muchos cantantes a los que hemos visto alzarse con el oro, pero en este caso, el joven sólo tiene 24 años, aunque no es nuevo en la profesión. Le preguntamos cómo se siente al haber ganado el Festival de Eurovisión: «Uno de mis sueños era ser una estrella del pop, pero otro era participar en Eurovisión. Nunca pensé que ganaría y eso para mí ha sido un gran honor», nos confiesa el joven.

‘Wasted Love’, la propuesta ganadora de Eurovisión 2025

No existe una fórmula en la que una canción tenga más o menos éxito, lo importante es la letra y que el público la recuerde, incluso que se vean reflejados en ella. JJ deleitó a cientos de millones de personas con una voz única interpretando Wasted Love. «La canción nació de un amor que di a alguien y nunca vino de vuelta. Habla sobre mi frustración, malgastando mucho amor y tiempo con una persona que no me devolvía esas emociones de vuelta». Algo muy común, ya que las canciones de artistas como Adele o Ed Sheeran nacen de la misma fórmula: el amor fallido.

(Foto: Getty)

Los que vemos Eurovisión sabemos lo que significa y la emoción nos invade. Hay decenas de participantes con un mismo denominador: la ilusión. Aunque parezca joven, tiene tablas y nos produce curiosidad cómo vivió JJ el después de esa actuación: «El momento más especial para mí fue al terminar mi actuación. Al hacer el último paso de la coreografía, con el puño en alto, sentí cómo el público estaba animando y me emocionó. Después de eso ya pude disfrutar de mi familia y mis amigos», nos cuenta.

Desde la puesta en escena, la canción o la coreografía, todas son partes de una fórmula que cada país intenta calcular de manera perfecta para llevarse la victoria. Primero es la elección y luego los duros meses de trabajo vienen detrás. «Preparar el show nos llevó unos tres meses. Empezamos a comienzos de marzo y trabajábamos duro todos los días. También supuso viajar mucho, puesto que previamente se hace una gira y sí, fue bastante duro», nos comenta el joven de 24 años.

(Foto: Getty)

Hablando con Johannes, hay una cosa que podemos ver y es que no cualquiera es válido para esto. La presión es muy grande y el simple hecho de representar a un país en el festival de música más importante del mundo supone una carga que hay que saber llevar. Él, siendo muy familiar, nos cuenta lo duro que fue mantenerse fuera de su casa tanto tiempo. Por eso el equipo es un punto fundamental, puesto que ellos son el apoyo presente y la familia escogida que te acompaña en este proceso que, a veces, sólo surge una vez en la vida.

A los 18 años en ‘The Voice UK’

Nos sorprende mucho la entereza con la que habla, puesto que no todos los jóvenes de 24 saben hacerlo. Desde pequeño, JJ comenzó a cantar y con sólo 18 años se dio a conocer en el talent show más famoso del mundo: The Voice UK. Su voz era diferente y conquistó los sentidos de un gran sabedor de la industria, aparte de ser miembro de los conocidos Black Eyed Peas, Will.I.Am. Este se dio la vuelta y escogió la aguda, además de aterciopelada, voz del joven para formar parte de su equipo. «Fue una experiencia increíble, ya que era mi primera aparición en televisión. Aprendí sobre el funcionamiento de este tipo de shows de TV. Esto me ayudó a sobrellevar Eurovisión de una forma más relajada, porque la mecánica era muy parecida y ya sabía lo que iba a pasar».

Aunque todo se pinte muy bonito, el concurso no es un camino de rosas y, en 2025, no lo fue para España. JJ nos confiesa que Melody hubiese estado en su Top 5, pero una serie de catastróficas desdichas (el nombre de la famosa película nos viene perfecto) jugaron en contra de la propuesta que RTVE lanzó junto a Melody. Lo primero de todo que hay que decir es que, desde hace años, el concurso ha entrado en una politización de votos, en la que el talento se deja un poco de lado. La opinión de Johannes es contundente: «Es un gran concurso de televisión en el que participan muchos países y se toman en cuenta varios factores. Eurovisión se creó como concurso musical y debemos de seguir pensando en él de esa manera. La UER, este año, estaba muy concienciada con la salud mental y hemos tenido más tiempo libre y espero que el año que viene trabajen en otras cosas».

(Foto: Getty)

«Melody debería sentirse orgullosa»

En el transcurso de las votaciones, hubo muchas sorpresas y Melody fue una de ellas. España iba con la propuesta de Esa Diva, una canción con poder y una puesta en escena que era difícil de combatir. La de Dos Hermanas lo dio todo encima del escenario y su voz inundó Basilea entera con un público que coreaba una propuesta pegadiza. Esto no se reflejó en los votos. «España hizo un gran trabajo. Melody hizo una increíble actuación y la disfruté mucho, aunque este año era difícil porque había otras grandes presentaciones. Ella hizo un increíble trabajo y debería sentirse orgullosa de sí misma, ya que dio el 110%», afirma con rotundidad.

(Foto: Getty)

JJ tiene afinidad con España y no sólo porque sus raíces filipinas le hagan saber algunas palabras en nuestro idioma, puesto que en este se pronunciarán igual. Aparte de ello, su número tuvo sabor nacional, puesto que Sergio Jaén fue el director artístico de la actuación de Austria, mientras que Borja Rueda se encargó de la coreografía. Dos pilares esenciales para el joven intérprete. Aunque nos confiesa que le encantaría colaborar con otro icono patrio de Eurovisión: Chanel. A pesar de que España pertenezca al Big Five y pase directo a la final, la cantante puso el pabellón muy alto, dejando un recuerdo imborrable. «Es una artista increíble y me encantó lo que hizo en el festival».

España en Eurovisión

Nuestro país no participó desde el primer año, pero fue en 1961 cuando se escuchó por primera vez un sonido nuestro. Concretamente, en Cannes, fue Conchita Bautista la escogida para abrir la veda representándonos y consiguió un merecido noveno puesto. Siete años después fue cuando nos llegó la primera victoria de la mano de Massiel con su La la la, en el Royal Albert Hall de Londres. Desde entonces ha llovido mucho y otros países han conquistado su micrófono de cristal, posicionándose como líderes en un concurso que, actualmente, cuenta con más de 300 millones de personas en audiencia.

Después de pasar un agradable rato junto a un joven JJ, nos queda claro que la victoria es merecida. No sólo por la voz con la que deleitó a 300 millones de personas, sino porque lleva la humildad como Iago intrínseco y eso nos hace pensar en algo. Las propuestas siempre van con vestuario, escenografía, fuego, coreografías vistosas, pero realmente lo que importa es la voz y cómo defiendes esa propuesta. En esta ocasión, un joven de 24 ha sido capaz de ganar en una ardua competición politizada desde hace años y esto da qué pensar.