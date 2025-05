La ‘guerra’ fría entre David Broncano y Melody, no cesa. En su reaparición más esperada ante los medios, la intérprete de Esa diva mostró su desacuerdo con las desafortunadas palabras del presentador de La Revuelta sobre su paso por Eurovisión. La artista exigió que el comunicador pidiera disculpas públicamente tras sentirse ofendida por un comentario que hacía referencia a su actitud tras su paso por el festival musical.

Lejos de entonar el mea culpa, Broncano fue muy claro a la hora de contraatacar a la artista. Sus palabras, que fueron muy criticadas ya que dijo que no entendía que Melody hiciera referencia a su salud mental, han creado todo un debate y, lejos de retractarse, el presentador se ha reafirmado en su postura, aunque en su último programa cerrase filas con la intérprete de El Baile del Gorila.

David Broncano mantiene su postura

David Broncano. (FOTO: GTRES)

«Respuesta rápida, no nos vamos a disculpar en ningún momento. Supongo que se ha visto metida en una vorágine súper bestia, que no está acostumbrada a una cosa mediática tan fuerte, pero nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera (…). Utilizar la carta de la salud mental como si fuese una carta blanca cuando algo te molesta que te ha dicho alguien o que te has picado porque estás frustrada… Utilizar la carta de salud mental para esto, cuando hay gente que sí tiene problemas de salud mental reales, creo que banaliza los problemas de salud mental», dijo el presentador que, tras su discurso y a pesar de los comentarios de sus colaboradores -como el apoyo de Lalachus- , no ha vuelto a hacer referencia a la artista.

Sin embargo, aunque en su programa no ha mencionado a la última representante de España en Eurovisión, el presentador sí que ha comentado esta polémica con los micrófonos de GTRES antes de entrar en el plató de grabación.

«Se mantienen los argumentos, ya dije ayer que le tendemos la mano para que venga al programa pero por los motivos que dijo ella no creo que sea una ofensa como para disculparnos», ha comenzado diciendo.

El motivo por el que la opinión pública es mayoritariamente crítica con Broncano en esta ocasión es por hacer referencia al discurso de Melody sobre la salud mental. Muchos famosos, como su ex, Adriana Ugarte, también se han mostrado muy contrarios al contraataque del presentador de La Revuelta, que sigue firme en su postura de no pedir perdón: «Eso es lo que nos parece un poco feíllo -refiriéndose al discurso de la artista sobre la salud mental-. No tenemos miedo a lo que pueda decir -ya que está previsto que acuda a El Hormiguero-, si insulta a mi madre sí que me ofende, pero no creo que lo haga».

Finalmente, el comunicador le ha tenido una mano a la intérprete de Esa diva, a la que ha vuelto a invitar a su espacio: «Aquí ha venido un montón de veces. Le deseo lo mejor y ojalá venga al programa. Yo no le he escrito, el equipo sí, yo no porque no tengo su número. Pero sí, hablamos con ella para que nos confirmara si venía o no».