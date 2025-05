David Broncano está perdiendo apoyos e invitados para su programa, La Revuelta. Su último discurso sobre el paso de Melody en Eurovisión ha causado una gran controversia y muchos famosos -que se han sentado en su espacio-, han sido muy críticos con él en las últimas horas tras asegurar que él no considera que tenga que pedirle perdón por nada a la intérprete de Esa diva. Tras ello, muchos rostros conocidos se han posicionado a favor de la artista, como Adriana Ugarte, su ex.

El significativo gesto de Adriana Ugarte

En su último programa, David Broncano fue tajante con Melody: no va a pedirle perdón por nada a pesar de que la cantante se ha sentido ofendida con algunos de sus comentarios. «Yo supongo que ella se ha visto metida en una vorágine súper bestia, que para ella como cantante, que no está acostumbrada a una cosa mediática tan fuerte, entiendo que se haya puesto (…). Pero que ella, después de eso, lo que me parece feo, es que ella aluda a la salud mental y que diga que nosotros hemos dicho todo esto y que estamos tanto hablando con la salud mental y que aluda a la salud mental. Entonces, utilizar la carta de la salud mental como si fuese una carta blanca cuando algo te molesta que te ha dicho alguien o que te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como tú querías (…). Utilizar la carta de salud mental para esto, cuando hay gente que sí tiene problemas de salud mental reales, creo que va a analizar los problemas de salud mental de un montón de gente que sí tiene problemas de salud mental», dijo.

Adriana Ugarte y David Broncano / La Resistencia

Tras su defensa, han sido muchas las personas que han criticado su postura, como Toni Acosta, que recientemente se sentó en su programa y que siempre se ha declarado fan de este espacio. «Considero que Melody puede hablar de su salud mental cuando ella quiera. Qué sabe nadie de la batalla del otro», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Domínguez (@lauramadominguez)

La actriz Laura Domínguez también ha sido muy clara y ha utilizado sus redes sociales para arremeter contra el presentador. «Me despierto con la prensa y las redes incendiadas por las acusaciones cruzadas y con un Broncano (al que respeto y admiro) que se jacta de no pedir perdón. ¿Me cae bien Melody? No conozco a esta muchacha de nada, pero parece una buena tipa (…). Una vez más y de forma pasivo agresiva se anula los sentimientos de alguien por no entrar en la cuerda y no actuar como pretendemos. Querido Broncano: jactarte de no pedir perdón a una persona a la que están lapidando por todos los flancos está mal. Muy mal. Contribuye a un abuso y a un escarnio generalizado que nadie tiene por qué soportar», ha escrito. Una publicación que ha recibido muchos comentarios que apoyan esta postura, como la de Adriana Ugarte, ex pareja de Broncano, que no ha dudado en aplaudir esta reflexión en contra del presentador.