Amenazan al edil de Vox en Cercedilla por destapar irregularidades en público: «Nos vemos en la calle»

El pasado jueves 9 de abril de 2026, en el municipio de Cercedilla, ocurrió un grave y lamentable incidente en el que el concejal de Vox, Enrique Pérez, tuvo que ser escoltado por la policía para poder abandonar el Ayuntamiento tras un intento de agresión, y después de recibir amenazas e insultos en el transcurso del pleno municipal. «Nos vemos por las calles», le dijo uno de los implicados en estas presuntas irregularidades.

El debate del pleno se centraba en unas construcciones realizadas en un centro de hípica del municipio de forma ilegal y que ya fueron denunciadas por los agentes de la autoridad hace varios años. Primeramente en 2013 y luego en 2023.

Estas construcciones se refieren a boxes, lavaderos, pero también a un restaurante y una vivienda que llevan operando al margen de la ley varios años con el consentimiento del Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que una concejal del actual equipo de gobierno, gobernado por Grupo Independiente (GIC), PSOE y Más Madrid, es sobrina de los propietarios de la hípica, y otro concejal (el primer teniente de alcalde), también del GIC, mantiene una relación de amistad íntima con un hijo del dueño, como atestigua el dossier de imágenes a las que hemos tenido acceso.

Vecinos del municipio han relatado además que el alcalde mantiene también una relación estrecha con los propietarios, ya que su ahora ex mujer, ha sido clienta del centro hípico desde hace más de una década.

Centro de hípica irregular

Sobre la actividad del restaurante, el Ayuntamiento ha obviado una denuncia recibida en el registro municipal por parte de la propia Comunidad de Madrid. Y es que este restaurante lleva operando durante años de manera ilegal en suelo rústico protegido con el consentimiento del Gobierno municipal del PSOE, Más Madrid y Grupo Independiente.

A día de hoy, estos partidos tampoco han querido imponer a los responsables de estas construcciones (restaurante y vivienda dentro del centro de hípica) la sanción económica derivada de la infracción urbanística por construcción ilegal, de más de 20.000 euros que estipula la Ley del Suelo.

Esta permisividad, tal y como denuncia el concejal de Vox, podría deberse a que el concejal del medio ambiente del PSOE, Miguel Campillos, está incurso en un expediente similar por la construcción ilegal de una casa de aperos en suelo rústico protegido sin tener la licencia para hacerlo, y tampoco ha sido sancionado por ello. Algo que ya denunció OKDIARIO en octubre de 2024.

En el expediente urbanístico presentado al debate del Pleno, el equipo de gobierno proponía el inicio de la legalización, pero solo de algunas construcciones de la hípica. Únicamente de las que habían sido informadas favorablemente por la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo se proponía en el acuerdo del pleno romper el expediente inicial para dejar fuera del mismo las construcciones que habían sido informadas desfavorablemente, como es la vivienda y el restaurante.

Esa operación de dejar dos construcciones para un expediente posterior, obviando que la Comunidad de Madrid ya había informado negativamente sobre ellas, es el epicentro de las dudas que planteó el concejal de Vox en el pleno, Enrique Pérez.

Amenazas al concejal de Vox

Durante la celebración del pleno, Enrique Pérez solicitó al alcalde David Martín Molpeceres retirar la propuesta de votación, para devolverla a Comisión y poder abordarla de nuevo. El concejal de Vox planteó dudas sobre trocear el expediente y solicitó buscar la manera de conceder un nuevo plazo de legalización de lo ya declarado «ilegal e ilegalizable» (la vivienda y el restaurante situado en la hípica).

Tras esta propuesta de Vox de buscar aclarar esas dudas, un movimiento organizado desde el público (familiares del negocio de la hípica) y amparado por el alcalde, irrumpió en el salón de plenos de forma violenta con el objetivo de intimidar, coaccionar y presumiblemente agredir al concejal.

«Al finalizar el pleno, me estaban esperando a la salida y tuve que pedir protección policial. Aun así, se me acercó un hijo de los dueños para amenazarme». «Nos veremos por las calles», aseguraron al edil del partido de Santiago Abascal.

Como consecuencia de todo este altercado, el concejal acudió a un centro médico, donde le extendieron un parte de baja que adjuntará a la denuncia policial, la cual procederá a formalizar.

«Resulta imperdonable e inadmisible en nuestra democracia y Estado de Derecho que, durante este pleno municipal, familiares y amigos del equipo de gobierno lo interrumpieran violentamente agrediendo e insultando a un legítimo representante político del pueblo en el ejercicio de sus funciones, y que el alcalde restara importancia a lo sucedido, se negara a interrumpir el pleno como se le solicitó, ni siquiera tomara las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los concejales», han denunciado desde el partido.

«En Vox vamos a tomar todas las medidas legales oportunas para seguir defendiendo la libertad, la justicia, la transparencia, el buen gobierno y la democracia en cualquier rincón de España», han añadido a través de una nota a la que ha tenido acceso OKDIARIO.