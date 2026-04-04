El Ayuntamiento de Cercedilla utiliza un proyecto con datos falsos para construir en suelo propiedad de Ayuso

Los grupos de la oposición al Gobierno de Cercedilla han destapado que el alcalde, David Martín Molpeceres, del Grupo Independiente (GIC), pretende adjudicar unas obras utilizando un proyecto que contiene información falsa, con el objetivo de asfaltar un jardín junto a un centro de salud evitando la autorización de su propietario real, que es la Comunidad de Madrid.

El regidor, que gobierna en coalición con PSOE y Más Madrid, ha sacado a licitación esta obra de asfaltado para hacer un aparcamiento con entre 12 o 15 plazas y quien ha ganado el concurso es la misma empresa constructora que los lleva ganando en los últimos años. Una coincidencia que, según ha denunciado la oposición a OKDIARIO, les hace sospechar que el alcalde tenga «ciertos intereses» con esta empresa.

Sin embargo, lo que ha escocido realmente en el municipio es que el Ayuntamiento pretendía hacer la obra en un suelo que no era suyo, incumpliendo la ley.

El proyecto de obra que está colgado en la plataforma de la contratación del sector público dice que la titularidad del suelo corresponde al Ayuntamiento de Cercedilla. Algo completamente falso, tal y como ha desvelado el PP de Cercedilla y comprobado por OKDIARIO, ya que el suelo pertenece a la Comunidad de Madrid, según figura en el registro de la propiedad y en el catastro desde el año 2007.

La redacción del proyecto la encargó el alcalde por decreto a un arquitecto externo elegido por él, y en ese proyecto se deja por escrito que el terreno es del Ayuntamiento sin ser realmente así. «Sorprende que el Consistorio no haga comprobaciones de ningún tipo y tenga que ser el PP quien se dé cuenta de esta falsedad», denuncia el portavoz del Partido Popular, Francisco Javier de Pablo García.

Por su parte, el portavoz de Vox, Enrique Pérez, ha presentado un escrito de alegaciones a la Comunidad de Madrid denunciando esta situación de irregularidad y alertando de que hacer un aparcamiento contiguo al edificio del centro sanitario podría incumplir ciertas normativas debido a ruidos, contaminación ambiental, etc. «Quieren meter los coches pegados a las ventanas de las consultas médicas, lo cual es muy contraproducente para los trabajadores y usuarios de este centro sanitario.» «Lo apropiado es destinar este espacio para uso sociosanitario», señala.

Las obras se pretenden adjudicar por valor de algo más de 230.000 euros y, para evitar este «despilfarro», PP y Vox han propuesto reordenar el tráfico en la Avenida de los Toreros (que es la calle del centro de salud). «Si se reordena el tráfico y se deja en sentido único de la circulación, se ganarían plazas de aparcamiento; no haría falta gastar tanto dinero público ni condenar el único espacio verde que hay junto al centro de salud», ha aclarado el portavoz de Vox.

Por todo ello, especialmente por la presunta ilegalidad de la adjudicación, la oposición al Gobierno de Cercedilla va a pedir que se anule la contratación, ya que el informe en el que se basan para la construcción de este parking «contiene falsedades» y podría ser nula de pleno derecho al incumplir fundamentos y artículos de la ley de contratos del sector público.