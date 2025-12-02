El alcalde de Cercedilla, David José Martín Molpeceres, ha gastado 105.000 euros en un terreno privado, que pertenece presuntamente a una persona conocida suya, para construir un parque para perros.

La obra ha despertado la indignación de los vecinos de este municipio madrileño que no entienden como el Ayuntamiento, gobernado por Grupo Independiente (GIC), PSOE y Más Madrid, gasta ese dinero en un terreno privado, pudiendo hacerse en suelo público, y olvide cosas más importantes en las que invertir ese dinero como en la mejora de las aceras o el polideportivo de Cercedilla, que «se cae a pedazos cuando llueve» debido a las goteras.

El grupo Vox Cercedilla ha denunciado que la prioridad para PSOE, GIC y Más Madrid sea gastarse 52.272 euros para el arrendamiento de la finca durante 4 años y 53.062 euros para su ejecución material. El gasto total asciende a 105.062 euros.

Para Vox, esta compra responde a una «operación de especulación» que tiene como objetivo «utilizar el parque canino como excusa para la recalificación urbanística» de esta finca privada de un «amigo suyo», aprovechando la tramitación del nuevo Plan General Urbano (PGOU).»

«De esta manera, meterá en el bolsillo de su amigo 52.062 € en solo 4 años», añade Enrique Pérez, portavoz de Vox. «Este proyecto canino no ha sido aprobado por el Pleno municipal, es un pelotazo de la mafia que desgobierna Cercedilla realizado con mucho oscurantismo», insiste.

Por otro lado, Vox también ha denunciado que el alcalde comenzó las obras de este parque sin tener la licencia para ello. «Las obras comenzaron incumpliendo la Ley del suelo, faltaba un documento que se asimila a la licencia urbanística y, por tanto, ha cometido es una infracción urbanística que es sancionable.»

Por su parte, los vecinos de Cercedilla con los que ha hablado OKDIARIO consideran que este parque canino «es una aberración». «Tenemos necesidades más importantes que un parque para perros».

«Fatal, me sabe fatal porque hay otras cosas mejores en las que emplear el dinero como el polideportivo que tiene muchas goteras o algo para mayores», dice otra vecina.

«Primeramente, está la gente joven, el polideportivo está de pena, o también se pueden hacer cosas para la gente mayor», añade otro. «Estaría bien arreglar las aceras que están muy mal y mirar más por el pueblo»

«Es absurdo. Hay mucho suelo público en Cercedilla como para tener que pagar este dinero en algo privado», lamenta otro hombre.

Los vecinos han organizado una manifestación para el 4 de diciembre en protesta por este parque para perros por «la destrucción de suelo protegido». Bajo el lema: «No a la destrucción de suelo protegido en nuestro nombre ni en el de nuestras mascotas, decenas de personas se concentrarán en la plaza del Ayuntamiento de Cercedilla a las 18 horas para reclamar la protección del entorno y condenar la destrucción del suelo natural.

Incluso Julio Vías, quien fue concejal socialista en el municipio de Miraflores, ecologista y autor de varios libros sobre la Sierra de Guadarrama, ha lamentado este «atropello» en sus redes sociales:

«El alcalde, quien no ha debido ni oír hablar del #ConvenioEuropeodelPaisaje, ha arrendado este precioso espacio difícil de vender por ser suelo rústico… para arrasarlo. Un simple equipamiento a costa de un paisaje único, accesible y admirable desde el mismo centro del pueblo», ha señalado en su cuenta de X.