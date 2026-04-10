Abascal llama al líder del PP Juanma ‘Moruno’ y el PP responde: «No vamos a entrar en provocaciones»

El pasado jueves, durante un mitin de apertura de campaña de las elecciones andaluzas en Málaga, Santiago Abascal no dudó en mofarse del ex presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El líder de Vox acusó al PP andaluz de su alineamiento con el PSOE y les reprochó «promocionar la invasión con sus mismas políticas». «Mientras Juanma Moruno está reivindicando a Blas Infante y diciendo que tiene un corazón así de grande para que venga todo el mundo, tenemos a la mafia socialista que avanza», fueron las palabras del presidente de Vox, donde presentó a sus aspirantes para las próximas elecciones del 17 de mayo.

Desde el Partido Popular han optado por no entrar en el choque. A la espera de posibles acuerdos con María Guardiola en Extremadura o con Jorge Azcón en Aragón, los populares han preferido responder con silencio. Este viernes, el diputado del PP Juan Bravo evitó la confrontación en unas declaraciones en el programa Al Rojo Vivo.

Bravo defendió que quien asista a un acto del PP en Andalucía comprobará «cómo la gente recibe a Moreno», al que describió como un dirigente que «convence, ilusiona y tolera todo tipo de comentarios», y añadió que Vox se equivoca de enfoque. «Eso no es lo que quieren los andaluces, por esa línea no van a encontrar el camino adecuado».

«No nos ha molestado»

El dirigente popular ha insistido en que al PP le importa únicamente la opinión ciudadana. «Nosotros no hablamos de Vox, hablamos con Vox» ha afirmado. También restó importancia a las palabras de Abascal y ha asegurado que «no tienen ninguna repercusión. Moreno lo que hace es escuchar y no va a entrar en confrontación con nadie. No nos ha molestado, estamos a lo nuestro y no importa lo que digan los demás».

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha evitado responder a las descalificaciones y ha asegurado desde un acto en Barcelona que «no vamos a entrar en provocaciones». El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, tampoco hizo comentarios sobre el asunto.