Los datos de las principales encuestas autonómicas para las elecciones de Andalucía 2026 dibujan un claro vencedor: el Partido Popular, liderado por Juanma Moreno. Pese a la campaña final, la tendencia se mantiene estable y sitúa al PP en torno al 43–44% de intención de voto, con una horquilla de entre 53 y 59 escaños en el Así van las encuestas de las elecciones de Andalucía: resultados, ganador y posibles pactos de Andalucía. Esa franja deja al PP a las puertas de la mayoría absoluta (55 escaños), por lo que el resultado final dependerá de pequeños cambios en la ultima semana y de la participación.

El PSOE de María Jesús Montero, por su parte, baja respecto a las elecciones de 2022 y se sitúa en torno al 21–24% de apoyos, que se traduciría en unos 25–27 escaños. El descenso del partido socialista se mantiene en la línea de las últimas citas electorales andaluzas, y refuerza la sensación de que el PP ha consolidado su posición como alternativa principal en la comunidad.

Manuel Gavira, de Vox, aumentaría su apoyo con respecto a las elecciones de 2022 y se consolidaría como tercera fuerza, con unos 13–16% de intención de voto y entre 16 y 19 escaños, lo que le convierte en llave de posibles acuerdos si el PP se queda sin mayoría absoluta.

También tienen presencia porcentual y parlamentaria fuerzas de izquierda y emergentes. Por Andalucía rondaría el 7–8%, con unos 5–6 escaños, mientras que una formación como Adelante Andalucía aparece con un ligero repunte, en torno al 7%, y entre 2 y 4 escaños. Aun así, el escenario general apunta a un tablero muy desigual: el PP por encima del PSOE y el resto muy fragmentados.

El PP, claro vencedor

En términos de ganador, todos los sondeos coinciden en que el PP de Juanma Moreno rompería la barrera de los 50 escaños y se convertiría, de nuevo, en la fuerza más votada de Andalucía. Si el PP sobrepasara los 55 escaños, tendrían margen para gobernar en solitario, sin necesidad de pactos formales con otros partidos.

En cambio, si el PP se queda en una horquilla de 53–54 escaños, el escenario de gobierno se inclinaría hacia un acuerdo con Vox. Este es el pacto de mayor calado que aparece en todos los análisis de posibles gobiernos: PP y Vox sumaría suficientes escaños para superar la mayoría absoluta y garantizar la investidura de Juanma Moreno. Ese escenario recuerda a los acuerdos vistos en Extremadura y Aragón.

Las alternativas de izquierda son, en todos los sondeos, casi inviables. El PSOE, con sus 25–27 escaños, no tendría la fuerza suficiente para liderar un gobierno y, ni la suma con sus ‘compañeros de izquierdas’, que no superaría los 40 escaños harían a María Jesús Montero presidenta del Gobierno autonómico.

En resumen, las encuestas de las elecciones de Andalucía 2026 apuntan a que el PP ganará, con posibilidades de mayoría absoluta ajustada. Si no llega, el pacto más lógico sería PP y Vox, mientras que cualquier alternativa de izquierda se ve fuertemente condicionada por la pérdida de peso del PSOE y la fragmentación del resto del tablero. El 17 de mayo, día de las elecciones, la participación y el voto de última hora podrían marcar si el PP cruza la línea de los 55 escaños o debe negociar con Vox para mantener el poder en la Junta de Andalucía.