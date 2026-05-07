Rosalía actuará en Sevilla junto a la Orquesta Filarmónica en el estreno de la nueva temporada de ‘Berlín’

Desde el inicio de la semana, la ciudad de Sevilla ha visto cómo tanto las Setas de la Encarnación como el Paseo de Marqués de Condero, situado a orillas del río Guadalquivir, han sido engalanados con motivo del estreno en Netflix de una nueva temporada de la serie Berlín.

El despliegue arrancará el próximo viernes 8 de mayo, fecha en la que se celebrará el estreno mundial de la producción. La Escalera Norte se convertirá en una gran pasarela donde, a partir de las 18:00 horas, a desfilarán numerosas celebridades del mundo del deporte, como Jesús Navas, así como figuras de la aristocracia y crónica social, como Eugenia Martínez de Irujo, además del director Álex de la Iglesia. El reparto de la serie también hará su aparición en la alfombra roja.

Sin embargo, el momento más esperado llegará el sábado bajo el nombre de Jarana en el Guadalquivir. Una estructura en forma de escenario provocó el desconcierto entre los sevillanos que, hasta el pasado miércoles, pensaban que actuaría un cantante, aunque se desconocía su identidad.

La organización del evento habría intentado mantener en secreto esta participación, no obstante, durante la mañana del jueves se ha desvelado qué artista actuará en la tarde del sábado 9 de mayo: Rosalía.

La cantante catalana compartirá escenario con la Orquesta Filarmónica de Sevilla en un espacio diseñado para el lanzamiento de la serie.

Netflix aún no ha confirmado oficialmente esta información, aunque varias fuentes cercanas al evento dan por cerrada la participación de la artista.

Emoción del público en redes

La confirmación del espectáculo ha desatado una auténtica oleada de entusiasmo entre los seguidores de Rosalía y los fans de Berlín.

En redes sociales, miles de usuarios no han tardado en lanzar teorías sobre el tipo de actuación que presentará la artista y si incluirá algún tema inédito vinculado a la serie.

Muchos también han puesto el foco en el potencial visual del evento, imaginando el impacto de ver a Rosalía sobre el escenario acompañada por una orquesta filarmónica en un formato de gran producción.

La expectación no deja de crecer y todo indica que Sevilla será este sábado el escenario de uno de los acontecimientos musicales y mediáticos más destacados del año.