Consulta la fecha, horario y dónde ver por televisión en directo el Atlético de Madrid - Girona de la Liga El Metropolitano acoge el Atlético de Madrid - Girona de la jornada 37 de la Liga El Atlético de Madrid vivirá una jornada especial con la despedida de Antoine Griezmann

La Liga llega a su fin y también llegan las despedidas. Este Atlético de Madrid – Girona de la jornada 37 de la Liga va a ser especial para los colchoneros, ya que el máximo goleador de su historia, Antoine Griezmann, se despide de los aficionados y el club le prepara un emotivo homenaje para una vez acabe el encuentro. A continuación te contamos la fecha, a qué hora empieza y dónde ver por televisión todo lo que suceda en el Metropolitano.

Horario del Atlético de Madrid – Girona: a qué hora empieza el partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Girona para disputar el partido que corresponde a la jornada 37 de la Liga. El cuadro que dirige el Cholo Simeone se despide de la afición en esta temporada en la que no han firmado un buen papel en el torneo de la regularidad, pero que les ha hecho ilusionarse en la Champions League y en la Copa del Rey. Será un día especial para los colchoneros, ya que Antoine Griezmann se despedirá de la parroquia rojiblanca antes de iniciar una nueva aventura en la MLS. Por su parte, este choque es muy importante para el cuadro catalán, ya que está peleando por la salvación.

Cuándo es el partido de la Liga Atlético de Madrid – Girona

La patronal que preside Javier Tebas ha programado este vibrante Atlético de Madrid – Girona correspondiente a la jornada 37 de la Liga para este domingo 17 de mayo, día en el que se juega la jornada unificada. El organismo que controla la competición liguera de nuestro país ha fijado este choque entre colchoneros y catalanes en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con plena normalidad entre los aficionados en los aledaños del Metropolitano para que el choque comience de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Atlético de Madrid vs Girona: canal de TV y cómo ver online

Los medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros que se jueguen durante todo el campeonato nacional fueron Movistar+ y Dazn. Este Atlético de Madrid – Girona de la jornada 37 de la Liga se podrá ver por televisión en directo mediante el canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Tenemos que recordar que este canal es de pago, por lo que el choque que se juega en el Metropolitano no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los aficionados del cuadro rojiblanco, los seguidores del conjunto colchonero y los amantes del fútbol español en general también tendrán la opción de ver este partido Atlético de Madrid – Girona de la jornada 37 de la Liga en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Esta plataforma también ofrece a sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Metropolitano.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este apasionante encuentro y también en el resto de partidos de la jornada unificada de la Liga, de la cual haremos una narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto. Cuando concluya el Atlético de Madrid – Girona publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones que nos lleguen desde el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Girona

Además, todos los hinchas de estos dos clubes rojiblancos que tengan cosas que hacer y que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming el partido de la jornada 37 de la Liga deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Metropolitano para contar lo que esté ocurriendo en el Atlético de Madrid – Girona.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Girona?

El Metropolitano, que se encuentra en el distrito de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se celebrará este Atlético de Madrid – Girona que corresponde a la jornada 37 de la Liga. El conjunto colchonero dejó atrás el mítico y añorado Vicente Calderón para trasladarse a este recinto deportivo en 2017. Este campo, que será sede del Mundial 2030, tiene capacidad para recibir a unas 70.000 personas y se espera que este domingo haya una gran entrada para despedir al equipo este curso.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Muñiz Ruiz para que dirija la contienda Atlético de Madrid – Girona de la jornada 37 de la Liga. González Fuertes será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan desde el VAR. En el caso de considerarlo oportuno tendrá que avisar a su compañero para que se acerque a analizar la jugada dudosa a la pantalla que estará instalada entre los dos banquillos del Metropolitano.