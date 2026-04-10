Todo sobre el Girona: historia, en qué campo juega y su relación con el Manchester City

El Girona se enfrenta al Real Madrid este viernes en el partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga EA Sports que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo de Míchel llega a la capital después de su última victoria contra el Villarreal, que le deja a ocho puntos de los puestos de descenso. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la historia del Girona.

La historia de este club tiene su punto de inflexión en 2017, cuando fue adquirido por el City Football Group y el Girona Football Group, del que es propietario Pere Guardiola. A partir de ahí se produjo el ascenso a Primera División e incluso el debut en Champions League durante la temporada pasada.

Cuándo se creó el Girona

Se fundó el 23 de julio de 1930 y el próximo verano cumplirá 96 años. Esta entidad se creó como mezcla de las desaparecidas CE Geroní y Unión Deportiva Gerona. Años atrás, el primer equipo de la ciudad había sido el Strong Esport.

En qué estadio juega el Girona

Juega en el Estadio de Montilivi. Los primeros clubes de la ciudad comenzaron jugando en el Camp de Vista Alegre y, en la temporada 1970-71, se inauguró el estadio que hoy se conoce como Montilivi. En los últimos años ha sufrido varias modificaciones, principalmente a raíz de los últimos ascensos y la llegada a Champions League del equipo.

¿Es Pere Guardiola el dueño del Girona?

La historia reciente del Girona cambió en 2017 cuando el Girona anunció la adquisición del club por parte del City Football Group y el Girona Football Group, que tienen el 44,3% de las acciones del club cada uno. Pere Guardiola, hermano del entrenador del City, es el propietario y director ejecutivo de la empresa creada especialmente para adquirir una parte de las acciones de la entidad.

«La operación permitirá al Girona beneficiarse de los conocimientos y la contrastada experiencia del City Football Group, así como de su extensa red de infraestructuras, equipos técnicos, captación de talento, desarrollo de jóvenes jugadores y liderazgo ejecutivo, unidos a sus medios globales, el marketing y el potencial comercial del grupo», dijo en su día el club sobre la alianza con el grupo City, que también posee otros equipos como el Manchester City, el New York City o el Melbourne City, entre otros muchos.

«Esta inversión compartida era una oportunidad indiscutible y atractiva para ambas partes, mucho antes de que en mayo el club ascendiera a Primera División. Juntos, estamos seguros de que podremos dotar al club del respaldo que busca, tanto si el apoyo proviene en forma de ayuda ejecutiva, financiera o de liderazgo. Conocemos y respetamos tanto la ciudad como su tradición futbolística», dijo en su día Pere Guardiola.

Quién es el dueño del Girona

El presidente del Girona sigue siendo el ex del Atlético de Madrid, Delfí Geli, pero los dueños son el grupo City y Pere Guardiola, como presidente del Girona Football Group, que poseen cada uno un 44,3% de las acciones del club.

Qué tiene que ver el Girona con el Manchester City

El Manchester City es el club más importante dentro del City Football Group, grupo fundado en 2013 por Abu Dhabi United Group, y tiene acciones en equipos repartidos por todo el mundo, entre los que está el club catalán. Esto ha beneficiado al equipo catalán en la cesión de jugadores e incluso traspasos, como en su día el de Savinho.

Qué relación tiene Guardiola con el Girona

La relación con la familia Guardiola es total, ya que Pere, hermano de Pep, es presidente del Consejo de Administración del Girona y es copropietario desde 2017 como presidente del Girona Football Group, que compró en ese año el 44,6% de las acciones.