Jorge Martín, muy crítico tras los accidentes: “Hacer tres salidas me parece excesivo»

Jorge Martín ha hablado muy claro sobre el accidente de Álex Márquez en Montmeló y las dos banderas rojas. El piloto madrileño reconoció que su «historia es completamente secundaria», «lo importante es que ellos estén bien, que estén vivos y que podamos seguir». No obstante, el de Aprilia considera que hacer tres salidas ha sido «excesivo». Y aunque es consciente de que el show debe continuar, aseguró que deben reflexionar sobre ello porque «también somos personas».

Sobre el día y el incidente con Raúl Fernández que acabó con su carrera cuando iba segundo, Jorge Martín comentó: «Hoy mi historia es completamente secundaria. Lo importante es que Álex y Zarco estén bien. Para mí, ya te digo, mi historia es una carrera más, un cero. Pero lo importante es que ellos estén bien, que estén vivos y que podamos seguir. Ha sido un día muy peligroso. Creo que hacer tres salidas me parece excesivo. Sé que el show tiene que seguir, pero hay un punto en el que, al final, también somos personas y, después de ver esos incidentes, cuesta entrar otra vez en concentración. No es algo que a mí me cueste, pero creo que en general, no sé cómo llamarlo, el aura o la vibra que se respira después de eso no es buena y ya incita a que pase algo peor. Así que creo que hay que pensar en eso».

Sobre cómo se pueden preparar mentalmente para una situación así, el campeón del mundo de 2024 dijo: «Bueno, yo lo tengo claro, tengo mi rutina muy anclada y, pase lo que pase, me centro en mí. Es más, cada salida que hacía me salía mejor, estaba más preparado para lo que podía venir. La primera carrera estaba yendo bien, la segunda mejor y la tercera mejor aún. O sea que me encontré en una posición buena, pero hasta ahí he podido llegar».

Respecto a si se mostraba partidario de suspender la carrera, Martín dijo que no le encuentra sentido a reempezar la carrera tres veces: «No lo sé, no es mi decisión. Repetirla tres veces, bueno, pero si llega a seguir pasando, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Seguir reempezando? No le veo el sentido. Yo soy el primero que quería correr. Cada vez que salíamos, me venía mejor porque salía más adelante. Pero yo creo que hay un punto en el que ya es excesivo y, después de lo que hemos visto de las ambulancias en pista, la pista estaba llena de carbono, yo tengo los ojos irritados de todo el carbono que me ha entrado… Quiere decir también que la pista no estaba preparada para seguir corriendo».

«Lo más difícil es ver que compañeros tuyos pueden estar mal o graves y no saber exactamente cómo están. Está claro que tú tienes que ser egoísta, pensar en ti y no pensarlo, porque si no saldrías con el culo apretado a la siguiente carrera. Pero somos deportistas profesionales, pilotos de motos y es a lo que nos dedicamos», reconoció el español ante los medios presentes en Montmeló.

En su comparecencia en inglés, Martín señaló que había sentido «pánico» por Álex y explicó en español cómo vivió aquel momento: «Bueno, yo lo primero que he visto ha sido la mano de Acosta en alto. He visto mucho polvo y luego muchos trozos de moto saltando. Me han impactado varios y sobre todo su moto dando vueltas en el aire. Venía hacia mí, he conseguido esquivarlo, pero no ha sido de agrado. A Álex no lo he visto, he visto más la moto. He vuelto al box rápido y he intentado entrar en concentración otra vez».

Jorge Martín lamentó el toque con Raúl porque estaba peleando por la victoria tras un mal fin de semana: «Sí, es una pena porque un finde con cinco caídas es algo que nadie quiere. Lo que saco positivo es que iba rápido. El viernes sufrí muchísimo. Salir noveno, estar cuarto peleando por pódium en un finde muy complicado, en una pista que no se nos da del todo bien, creo que para sacar conclusiones positivas. Mañana, si podemos rodar algo, será importante para seguir mejorando. Y aunque esta pista no es la mejor para probar, porque al final es un setting diferente, hemos encontrado el camino también en esta pista. Eso quiere decir que los días que suframos de grip podré encontrar el camino».

Preguntado por si ha hablado con Raúl después de la carrera, dijo: «No, no tengo nada que hablar. Se ve en la tele perfecto, y no tengo mucho que decir sobre eso». Por último, Jorge lamentó su comportamiento al llegar al box: «Sí. He seguido pilotando, me he relajado bastante, intentaba coger algún punto, no sabía si iba a pasar algo más. Luego he llegado al box y he vuelto a enfadarme mucho. Siento mi reacción con Paolo Bonora, sobre todo, con el resto del equipo no ha pasado nada, pero sí que ese empujón no tenía ningún tipo de sentido a alguien que me apoya a muerte. Así que nada, ha sido la frustración del momento. Ahora, en cuanto pueda, hablaré con él y ya está».