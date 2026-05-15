Jorge Martín: «Quiero servir de inspiración a mucha gente que lo está pasando mal»
El español repasa el infierno que vivió tras la lesión de Qatar y cómo ha pasado a luchar por el Mundial en menos de un año
Martín espera "que esto sirva de inspiración a mucha gente en casa que está pasando un mal momento"
Jorge Martín: «Bezzecchi y yo no somos amigos, pero no somos enemigos»
Jorge Martín atendió a OKDIARIO desde el circuito de Montmeló en la antesala del GP de Cataluña de MotoGP. El doble ganador en Le Mans repasa el infierno que ha vivido en el último año tras fracturarse 11 costillas en Qatar 2025. Ahora, Martinator ha vuelto a alcanzar la gloria con su último triunfo en Francia y quiere «que esto sirva de inspiración a mucha gente en casa que está pasando un mal momento», para que vean que «puedes darle la vuelta y puedes salir de todo lo que te pase».
Pregunta: ¿La victoria en Le Mans fue mucho más que una victoria?
R: No, es una victoria más. Obviamente, la disfruté mucho, pero como cualquier victoria. Eso siempre cuesta mucho conseguirlo y hay que disfrutarlo ese día y los días posteriores. Está claro que estás más entusiasmado y contento, pero una victoria normal. Me representó mucho más el podio, por ejemplo, de Brasil, que esta victoria.
P: ¿En qué punto de su ranking de mejores victorias la colocaría?
R: Sería en un gran ranking, top tres seguro. Pero lo que de verdad me gusta es el cómo fue el ritmo que tuve, las sensaciones… Me centro más en eso que en el resultado tan simple de ganar.
P: ¿De quién se acordó y qué sintió al cruzar la meta en Le Mans?
R: Lo primero que me acordé fue de mi abuelo. Sé que obviamente toda mi familia presente está mucho conmigo y me apoyan al máximo, pero yo siento esa ayuda de mi abuelo cada carrera que hago y lo primero que hice fue señalar al cielo porque mi abuelo siempre está ahí conmigo y siempre me acuerdo de él.
P: Hace 396 días estaba en una cama recién operado con 11 costillas rotas, sin saber si volvería a competir, y ahora estamos aquí hablando de que ha vuelto a ganar una carrera. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando echa la vista atrás y ve todo lo que ha pasado y dónde está ahora?
R: Pues lo primero que se me pasa por la cabeza no es pensar en mí. Creo que espero que esto sirva de inspiración a mucha gente en casa que está pasando un mal momento y que vea que en un año o poco menos de un año, porque yo ya estaba en la moto en Brasil haciendo podio, puedes darle la vuelta y puedes salir de todo lo que te pase.
P: ¿En algún momento pensó en retirarse?
R: No tenía dudas de si podría volver a ir a una moto, pero igual que tuve dudas de si podría volver a andar, no tenía ni idea, pero. Pero la moto siempre la he tenido presente y siempre he querido volver.
P: ¿Es cierto que llegó a despedirse de su gente?
R: Sí, es cierto.
P: Vivió un auténtico infierno y ahora por fin vuelve a sonreír. Le miro y veo al Jorge Martín de 2024, el que ganó el Mundial. ¿Es el mismo o una versión mejorada?
R: Bueno, es el mismo Jorge. Está claro que con los años vas madurando y creo que algo habré cambiado de ese 24. Pero está claro que tengo más experiencia y, en algún punto, quizás más fuerte, en otros tengo más debilidad. Por ejemplo, el qualy es un punto que me está costando este año, pero bueno, sí que siempre intento mejorar. Creo que a nivel mental soy otra persona, no otra persona, pero he evolucionado mucho y sé mucho más de mí. O sea que creo que esto es lo que puede marcar la diferencia.
P: ¿Todo esto le cambia un poco el modo de ver la vida?
R: Mucho. Lo decía antes, el valorar el momento, el estar sano, lo damos por hecho siempre. Todo el mundo lo da por hecho. Pero cuando estás mal de verdad, te das cuenta de lo bien que se está bien. Entonces, el estar en este momento lo valoro mucho más.
P: ¿Cómo llegó a leer la Biblia?
R: Bueno, curiosidad. Yo siempre quiero aprender y quise saber un poco la historia de mi religión y, bueno, empecé a leerla. Creo que se ha hecho mucho boom de que una persona esté rezando; no veo nada del otro mundo, simplemente lo siento así. Yo soy un libro abierto y no me escondo nada, y si tengo que rezar, rezo. Y si tengo que insultarte, te voy a insultar. Eso me da igual. Pero yo que sé, es algo muy normal y creo que me aporta mucho el sentirme protegido desde arriba y me da un plus grande.
P: El hecho de que lo haga normaliza algo que debería ser normal, ¿no?
R: Bueno, hay de todo.
P: Precisamente, aquí en Montmeló ganó su Mundial y aquí podría ponerse líder del campeonato. ¿Se puede repetir el pleno en Montmeló, como en Le Mans?
R: No lo sé. Lo veremos el fin de semana. Yo voy a trabajar cada sesión para intentar mejorar. Ese es mi objetivo. Y veremos. Yo creo que esta pista es muy… El año pasado hice décimo, o sea que tampoco vengo con las expectativas muy altas. Pero bueno, yo daré el máximo y a ver dónde llegamos.
P: Tampoco es el mismo del año pasado…
R: Está eso también. Pero bueno, yo daré el máximo. Y si es un quinto, un quinto, y si es ganar, pues ganar.
P: Lo que sí da la sensación es que la Aprilia y Jorge Martín empiezan a ser ya uno.
R: Sí, eso. Desde principio de año ya noté un cambio grande en el feeling con la moto, en la respuesta de la moto y siento que puedo pilotar de una manera mucho más natural. No tenía que forzar tanto ciertos momentos de la frenada o en la aceleración y me noto bien con la moto, así que hay que aprovecharlo.
P: ¿Ese feeling, esas sensaciones con la Aprilia están ya al 100% o le falta todavía un pelín?
R: Bueno, depende del momento. Tengo entrenos donde me noto bestial y donde todo fluye. Luego, por ejemplo, la carrera de Le Mans a nivel de sensaciones no fue la mejor. Tuve bastantes problemas con la parte delantera, pero conseguí ganar. Y otras veces que me he encontrado bien, no lo he conseguido. Entonces es un poco el ir mejorando esas sensaciones para que cada vez sea más normal todo.
P: En Okdiario nuestro color es el azul, ¿a Jorge Martín también le gusta el azul?
R: Me gustan todos los colores, la verdad.
P: Pero el azul es muy bonito…
R: Sí, no es de mis favoritos. Pero bueno, está bien.
P: Sé que tiene su futuro ya decidido, pero no me lo va a decir. ¿Sabe cuándo se anunciará?
R: Yo no tengo nada que anunciar. O sea, eso es algo que tendrás que preguntar a otra gente, no a mí.
P: ¿Se le está haciendo larga la espera o está tranquilo?
R: Estoy compitiendo a mi 100% y disfrutando el momento.
P: Si le llegan a decir hace un año que hoy estaría aquí hablando de ganar su segundo Mundial, luchando por victorias y viene de una doble victoria en Le Mans, ¿qué les habrías dicho?
R: Bueno, es que hace un año no sé dónde estaba, la verdad. ¿Dónde estaba hace un año?
P: En Qatar.
R: Hombre, yo ahí pensaba que volvería al 100%. Si me lo preguntas, hace cuatro meses sí que te hubiese dicho que era mucho más difícil, pero bueno, he visto que todo es posible. Hay que creer siempre hasta el final y nunca rendirse.