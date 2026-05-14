Jorge Martín: «Bezzecchi y yo no somos amigos, pero no somos enemigos»

Jorge Martín llega a Barcelona en un gran momento después de ganar en Le Mans. Se ha situado a un punto de Marco Bezzecchi, su compañero de equipo, en el Mundial. Y eso hace que la pelea por el título, por el momento, sea cosa de las dos Aprilia, lo que ha suscitado el rumor de una posible batalla entre ambos que pueda llegar al toque. Algo que el español descarta por completo. Reconoce que Marco y él no son «amigos», pero tampoco son «enemigos». «No tiene sentido que tenga que llegar el toque», señaló.

Sobre la celebración después de Le Mans, Martín dijo que «no, no me fui a Ibiza. Lo que no estuve fue en Le Mans, porque no me acuerdo de la mitad de las cosas. Volví a casa y estuve cenando con Aleix y luego ya me subí a dormir». Sobre ese doblete señaló que no fue tan especial: «¿Es el más importante? No. ¿Y el más festejado? Tampoco. Está claro que fue un momento bonito después de lo que he pasado, pero ya venía de varios podios, ya gané el sprint de Austin, así que era un poco rematar. Está claro, ganar un domingo es algo diferente, pero el lunes ya empezaba otra vez la historia y a trabajar para estar bien aquí».

Aquí en Montmeló ganó el título de MotoGP en 2024: «Cuando ganas y cuando pierdes, lloras un poco, porque lloras en las dos situaciones y luego trabajas para mejorar, así que siempre es repetir, el seguir enfocado en mejorar, éste es mi objetivo principal y esta pista, en particular, es complicada, no digo ni buena ni mala, hay que estar muy hábil con el ‘setting’ (configuración), que te ayude a tener un buen agarre, porque si no pierdes mucho tiempo y hay que ver cómo lo afrontamos».

Respecto a cómo se les da las Aprilia en este circuito, Jorge Martín dijo que «ya durante el año pasado, la moto la cambiamos mucho en esta pista, fuimos a buscar cosas que la Aprilia no tenía y las hemos conseguido, pero para conseguir eso hemos perdido otros puntos. Esa Aprilia iba muy bien con el tren delantero, conseguían girar muy rápido y es como cuando yo probé por primera vez aquí; era increíble lo que podías hacer con la parte delantera, pero, claro, nos faltaba mucho agarre, mucha estabilidad, y, al final, hemos conseguido eso, pero hemos tenido que pagar la consecuencia, que es perder ese tren delantero. Sabemos un poco el equilibrio de la moto, sabemos por dónde tirar y creo que podremos ir bien».

Sobre lo que ha cambiado Martín de 2024 a 2026, explicó: «He trabajado mucho. Al final, he madurado, creo que todos maduramos, los años pasan para todos, eso es lo único que sabemos. Yo he intentado trabajar para ser mejor y es lo que quiero conseguir: a nivel mental, profesional, personal, espiritual, todo. He intentado dar un paso y es lo que me hace ser quien soy».

Sobre las reglas negras de Aprilia, Martín aseguró que no está preocupado y que competirán de tú a tú como compañeros: «¿Preocuparme? No, yo no he escuchado eso de Aprilia. Tampoco puedo opinar. Marco y yo tenemos una gran relación. Está claro que no somos amigos, pero no somos enemigos, somos compañeros y vamos a intentar ayudarnos siempre para ganar a las otras marcas; ese es nuestro objetivo y ya está. Yo con él me llevo bien y no tiene por qué llegar, no tiene sentido que tenga que llegar el toque».

Sobre un posible toque entre él y Bezzecchi, Jorge Martín confía en que no llegue a producirse: «Eso es lo difícil, yo lo espero. Creo que nos respetamos mucho entre pilotos, pero, sobre todo, entre compañeros, es muy importante, sobre todo, por la armonía en el box. En el momento, en el hipotético caso en el que algo pasase, que no tiene por qué, repito, cambiaría, creo, un poco el cómo trabajan los dos equipos conjuntamente y esto es algo que nos haría perder mucho más de lo que vamos a ganar por un puesto. Para mí, no tiene sentido el no respetarnos».