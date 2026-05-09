Jorge Martín reina al sprint en Le Mans y Márquez se cae en la última vuelta

Jorge Martín se llevó la victoria en la sprint del GP de Francia de MotoGP. Un invitado inesperado apareció como un cohete desde la tercera fila de la parrilla para ponerse líder. Y de ahí ya no se bajó hasta cruzar la meta en primera posición para lograr su tercera victoria al sprint en Le Mans, la segunda de la temporada. El de Aprilia no tuvo rival. Ni Bagnaia, que fue segundo, ni Bezzecchi, que acabó tercero, pudieron poner en apuros al español.

Salidón de Jorge Martín. Pasó de octavo a primero en dos giros. El madrileño se puso cuarto en la curva uno y en la chicane Dunlop pasó a tres pilotos por el exterior para ponerse primero. Por contra, las dos motos de Ducati Lenovo no tuvieron tan buen arranque. Bagnaia y Márquez perdieron varias posiciones en la salida y cayeron hasta la segunda y quinta posición, respectivamente. El 93 comenzó muy bien y llegó a final de recta en paralelo con Bezzecchi, luchando por la primera plaza, pero en la frenada de la uno se le colaron Bagnaia, Martín y Quartararo por dentro.

Marc no estaba cómodo, Acosta le pasaba al final de la segunda vuelta y poco después, en el inicio de la tercera, fue Joan Mir. Bajaba así hasta la séptima posición, mostrando su falta de ritmo en este circuito de Le Mans. Por delante, Jorge Martín seguía volando en la cabeza de carrera y en un par de vueltas ya le metía más de un segundo a Bagnaia y a Bezzecchi. El de Ducati aprovechaba un error de su amigo Bezz para situarse segundo.

Las dos Aprilia habían tomado el mando de la carrera en la salida, pero el poleman no se dio por vencido y dejó atrás al líder del Mundial. Pero Martín tenía mucho más ritmo y no conseguía darle la caza. De hecho, la ventaja era de más de un segundo entre ambos. Por su parte, Acosta superaba al ídolo local, Fabio Quartararo, para colocarse cuarto. Pero hasta ahí podía llegar. El podio estaba algo lejos y en seco era complicado darles caza para la KTM.

Con el paso de las vueltas, Marc Márquez fue encontrando su ritmo y recuperó el terreno perdido con Joan Mir, que estaba pegado a Quartararo. Detrás del leridano estaba el pequeño de los hermanos Márquez, Álex, con la otra Ducati. Pero el de Gresini estaba algo lejos. La batalla estaba entre Marc, Mir y Quartararo. Ogura superó a Álex Márquez en la pelea por la octava posición.

Cuando todo parecía visto para sentencia con Márquez en esa séptima posición, el vigente campeón de MotoGP cometió un error en la última vuelta y se fue al suelo tras tocar la línea blanca del exterior. Una caída bastante fea que dejó helado al público de Le Mans. El piloto de Ducati salió por orejas e impactó fuerte contra el suelo y salió cojeando.