Marc Márquez hace saltar las alarmas: sale cojeando tras una brutal caída en la sprint

Marc Márquez ha sufrido una caída durísima en la última vuelta de la sprint en Le Mans. El piloto de Ducati salió por orejas cuando iba séptimo y, al caer, se hizo daño en el pie derecho. Tanto es así que, al levantarse, salió cojeando e hizo saltar todas las alarmas. Preocupa bastante su estado físico después de verle llegar también cojeando al box y ayudado por José Luis Martínez, su asistente, y el médico de MotoGP, Ángel Charte, para subir al camión del equipo.

Es la sexta caída de la temporada para el piloto español, que no gana para disgustos. No termina de recuperarse desde aquella caída en Indonesia el año pasado. Y ahora, justo cuando parecía que ya estaba a su 100%, y quería que se hablara de lo que pasaba en la pista y no del físico, sufre un nuevo revés. Ese primer pisotón al tocar el suelo tras salir disparado fue bastante feo.

Una imagen que duele ver 😢 Marc Márquez, muy dolido y acompañado del doctor Ángel Charte, tras su durísima caída en la sprint 🙏🏻#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/oy0TIy6IMf — DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2026

Marc estaba en la séptima posición cuando sufrió este high-side. El de Cervera se abrió demasiado, pisó la línea blanca del exterior y salió por orejas. Al levantarse ya se apreció una ligera cojera, pero cuando llegó al box esa cojera era mayor.

Tuvo que ser ayudado por Charte y José Luis Martínez para entrar en el camión, donde se cambió antes de irse al centro médico del circuito para hacerse pruebas. Allí determinarán el alcance del golpe en ese pie derecho, que no podía ni apoyar al subirse a la moto. Habrá que esperar a los resultados de esas pruebas para conocer qué tiene y si puede estar el domingo en la carrera.