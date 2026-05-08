Más problemas para Marc Márquez: tendrá que pasar por la repesca en Le Mans

Se le acumulan los problemas a Marc Márquez. El vigente campeón de MotoGP acabó decimotercero en la práctica del viernes y tendrá que pasar por la Q1 en el GP de Francia de MotoGP. Será la primera vez en la temporada que el español tenga que ir a la repesca, después de sufrir para ser octavo en el FP1 y no poder meterse entre los 10 mejores en la práctica de la tarde en Le Mans, donde mandó el francés Johann Zarco.

Por primera vez en este 2026, el mayor de los Márquez deberá disputar la primera sesión de clasificación, algo por lo que no pasaba desde el Gran Premio de Indonesia de 2025, todo tras quedarse a cuatro décimas del dominador de este viernes en el circuito de Le Mans. El pase a la Q2 estaba muy caro esta vez. Algunos pilotos, como Pedro Acosta, pasaron de luchar por la primera posición a caerse y acabar sufriendo para meterse entre los 10 mejores. Eso le penalizó al 93, que ya lo había pasado mal por la mañana para acabar octavo en los primeros libres.

En cambio, sí avanzarán directamente a la Q2 de MotoGP, además de Zarco (1:29.907), los italianos Fabio di Giannatonio, el único en bajar del 1:30 junto al galo (1:29.917), y Francesco Bagnaia, segundo y tercero de la Práctica, a pesar de que Pecco sufrió una caída casi con el tiempo cumplido que hizo ondear la bandera amarilla y que frustró la última vuelta lanzada de Marc Márquez.

Tampoco deberán pelear en la Q1 Alex Márquez, que terminó cuarto; Joan Mir, quinto; el segundo del campeonato, Jorge Martín, que sufrió una caída, fue sexto y concluyó justo por delante de su compañero de equipo y líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi. La gran sorpresa la protagonizó Álex Rins, que fue octavo y estará en la Q2 de forma directa por primera vez, y Pedro Acosta, décimo por detrás del japonés Ai Ogura.

La misma suerte que el vigente campeón del mundo corrieron Raúl Fernández, que acabó decimocuarto y con su moto ardiendo, y Fermín Aldeguer, que también se fue al suelo en una segunda sesión completamente en seco, frente a las previsiones de lluvia del fin de semana.