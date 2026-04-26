Drama para Marc Márquez en Jerez: sufre una caída en la segunda vuelta cuando luchaba por la victoria

El sábado salió cara y el domingo ha salido cruz. Marc Márquez se ha caído en la segunda vuelta de la carrera larga del GP de España de MotoGP. El ganador de la carrera al sprint se fue al suelo en la 11, la curva Álex Crivillé, cuando estaba segundo. Marc estaba luchando con Álex por la victoria, pero nuevamente se ha ido al suelo aquí en Jerez, igual que pasó el año pasado. Es la quinta caída del español esta temporada.

¡AL SUELO MARC MÁRQUEZ! 🤯 Iba segundo detrás de su hermano… ¡Y ACABÓ EN LA GRAVA EN LA SEGUNDA VUELTA! 😯#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/E96NZKzj1h — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026