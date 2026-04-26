Marc Márquez, muy crítico tras su caída: «Con el nivel que tenemos ahora no se puede luchar por un título»

Marc Márquez se mostró muy crítico tras una nueva caída en domingo. El español se fue al suelo en la segunda vuelta cuando luchaba por la victoria con su hermano, Álex Márquez. Tras la carrera en Jerez, el vigente campeón de MotoGP reconoció que en este momento no están listos para luchar por el título: «Con el nivel que tenemos ahora mismo no se puede luchar por un título», señaló.

Sobre lo que le pasó este domingo, Márquez explicó: «Pues que en el deporte a veces ganas, otras pierdes. Y hoy ha tocado la cruz, que ha sido caerme en esa curva 11. Pero mañana es lunes y lo importante es que hemos disfrutado el fin de semana de Jerez». Respecto al motivo de la caída, dijo: «Pues hay caídas que a veces no hace falta buscarles la explicación, simplemente me he caído. El porqué no es claro, pero el 90% de las caídas es culpa del piloto, así que algo habré hecho mal».

Marc también habló del nivel de Álex y la pasada que le metió en la curva Dani Pedrosa: «Cuando he pasado por meta, he visto Álex +0.2 y en la cinco, en la curva de Sito, ya lo he escuchado muy cerca. Digo, no es el rival. Hoy no era mi rival porque estaba un paso por delante de todos. Y digo: si no me pasa aquí, me pasará en la siguiente vuelta o en la siguiente curva. Entonces he decidido frenar sin exagerar ni cerrar, porque eran las primeras vueltas y perder el menos tiempo posible, porque mi pelea era otra, era con el tercer o cuarto puesto, que era el ritmo que habíamos mostrado todo el fin de semana».

El 93 reconoció que se encuentra bien físicamente a pesar de la caída: «Físicamente, por suerte, bien. Por eso también, cuando se me ha cerrado un poquito delante, que ya iba con el gas, no he intentado ni salvarla. Me he posicionado bien para entrar bien a la grava». «Quizá hace diez años pensaba: «Mierda, la he cagado». Ahora pienso: ¿Estoy bien físicamente? Sí, pues bueno, mañana es lunes, otro día», añadió al preguntarle por lo que se le pasa por la cabeza en el momento de la caída.

En clave título, Bezzecchi le ha metido ocho puntos más a Marc Márquez en este Gran Premio. Preguntado si se va para luchar por el Mundial, el leridano contestó rotundo: «A día de hoy no estamos ni con el nivel ni con la potestad de hablar por el título, porque cada fin de semana estamos perdiendo puntos. Cada domingo estamos sufriendo y cuando pasa esto es que falta algo, entonces estamos trabajando en ello para intentar buscar algo, pero con el nivel que tenemos ahora mismo no se puede luchar por un título».

Del nivel de las Aprilia señaló que «no es nada nuevo. Desde la pretemporada han sido muy rápidos, pero hoy ha ganado una Ducati. Y tercero ha sido una Ducati, así que bueno, a ver si mañana en el test podemos dar un paso y ser constante, sobre todo en esos domingos que es donde Aprilia da realmente el paso».

Marc Márquez también explicó que no se cayó por forzar para intentar devolverle el adelantamiento a Álex: «No, hoy no tenía el nivel para pasar a Álex. Ya ayer se vio en la sprint en seco que me recortó un segundo y medio en tres vueltas y me pasó. Y hoy, pues, lo he explicado antes, era si me pasaba Alex estar detrás y seguir las vueltas que pudiera para no perder el tiempo y ganarlo con la que realmente era mi posición, que era el tercer o cuarto puesto».

De los cambios que ha hecho Álex en este circuito para ser más rápido que él, aseguró: «Pues está haciendo las curvas de derechas como antes, muy rápido. Y las de izquierdas igual que yo. Entonces eso está, se le ha visto pilotar aquí de una manera increíble. Y los datos suyos daba gusto verlos».

El test de este lunes será vital para Ducati. Sobre si es el más importante para Marc desde que llegó al Ducati Lenovo, respondió: «Sí, evidentemente, cuando otra fábrica te aprieta, pues es más importante para Ducati, sobre todo, encontrar pequeñas cositas que te den ese clic. Y bueno, veremos si mañana podemos dar un pasito y, sobre todo, el pasito que sé de mañana, reconfirmarlo en los siguientes circuitos. Porque los lunes de test y todo lo que pruebas de las 14-15 de la tarde, al final todo va bien por cómo está la pista de goma».

Por último, respecto a si esta victoria es más de Álex o de la GP26, Marc Márquez señaló que «esta victoria es una combinación de todo, pero evidentemente el piloto siempre es el que tiene la última palabra y el que marca la diferencia. Como las otras victorias han sido de Bezzecchi, esta es de Álex».