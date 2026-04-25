Álex Márquez alucina con la loca victoria de Marc: «Ha sido el destino»

Álex Márquez no tuvo su día. Se cayó cuando lideraba la sprint en Jerez por culpa de las delicadas condiciones de la pista. Decidió, como su hermano Marc, quedarse fuera y no entrar a cambiar la moto, y la suerte no estuvo de su lado, como sí la estuvo del mayor de los Márquez. El 93 se cayó en la curva que tocaba en el momento que tocaba y acabó ganando la carrera. Sobre ese triunfo, el 73 comentó que con Honda era el que decidía en esas carreras flag to flag, cambiando la moto en el momento justo, pero «hoy ha sido el destino».

Sobre su carrera, el de Gresini lamentó la caída porque tenía la victoria en la mano: «Totalmente, lo que pudo ser y no fue. Una pena, una lástima con el feeling que teníamos ayer en seco. En mojado, he salvado bastante bien los muebles en la Q2 y, luego, en carrera, he salido bastante bien, he podido remontar y, al final, cuando te pones a liderar en esas condiciones, quizá no era lo más inteligente, pero era lo que yo creía que era lo mejor, porque hacía tres vueltas y el que iba liderando es el que se lo tiene que tomar con más precaución, pero Marc, en ese momento, veía que yo tenía un poquito más y nada. Hoy ha sido todo corazón, quizá ha faltado un poquito de cabeza en algún momento, pero lo he intentado hasta el final y ya está. Cuando se intenta, cuando te vas tranquilo a dormir, eso es lo más importante».

Para el domingo se espera que Jerez vuelva a ser Jerez y la carrera sea en seco, donde Álex Márquez tiene un gran ritmo: «Veremos. Es verdad que comparando con el viernes o el sábado, mañana tendremos más temperatura. Eso, a veces, también crea algunos problemas al adelantar, sobre todo, saliendo el quinto. Dependerá mucho de nuestra salida, cómo podamos meternos en las primeras curvas y, a partir de ahí, hacer una carrera inteligente. No quiere decir que tengamos que ganar sí o sí, sino, simplemente, ese buen ritmo que tenemos lo tenemos que usar para no cometer errores y pasar a la gente y hacer una carrera sólida. Así que intentaremos lo mejor, estoy muy tranquilo. Mañana, a hacer un buen warm up y, a partir de ahí, hacer una carrera inteligente porque creo que tenemos muchas opciones si mantenemos la calma en todo momento».

Sobre el fabuloso adelantamiento a Marc en carrera, el 73 dijo: «Bien. He adelantado también ahí, en la 9, a Zarco. Era un punto donde lo tenía bastante controlado. Cada vez estaba lloviendo un poquito más y yo he dicho: «¿Por qué no? Lo voy a intentar». Hoy sentía que tenía que intentarlo. Es lo único que he probado, me ha salido mal, pero ese adelantamiento ha salido, aunque cuando no sirven para nada se quedan sólo en la memoria de muy pocos».

«Cuando empezaba a llover, no estaba claro. Había algún momento en el que llovía fuerte; alguno, no. Dependía del punto del circuito», comenzaba diciendo el español sobre el momento en el que comenzó a llover. «Entonces, dije: «Vamos a esperar hasta que llueva bien para entrar y cambiar», porque cuando estás fuera de los puntos, dices: «Vale, entro y me la juego», pero cuando estás tan bien y vas liderando, en ese momento, quieres que no llueva, pero así ha sido. Me ha faltado entrar una vuelta antes, pero toda la parte rápida estaba completamente seca y ha empezado a llover justo cuando estábamos en la 13, por eso se ha caído Marc. Es lo que hay, es rizar el rizo y hoy no lo hemos rizado muy bien», señaló.

Respecto a la victoria de Marc después de caerse en la última curva, justo en la entrada del pit lane, y entrar en el momento que tocaba como consecuencia de la caída, Álex afirmó que pudo ser suerte: «Puede ser, pero no sé cómo se lo hace que cada vez que hay estas condiciones está ahí. No creo tanto en la suerte, sino en lo hábil que es en situaciones muy difíciles, pero hoy, sí. Hay veces en las que se la ha jugado en situaciones muy difíciles; hoy, no, hoy se ha caído. Y a raíz de la caída le ha salido bien. Hoy la suerte ha estado de su lado; en otras ocasiones, no, porque con la Honda, sobre todo, es el que decidía en esas carreras flag to flag cuando ganaba por muchísimos segundos y en el momento justo para cambiar, pero hoy ha sido el destino».

Por último, se quita presión y se descarta como favorito para la victoria pese a tener un gran ritmo en seco: «Saliendo quinto, honestamente, no, porque dependerá mucho de la salida, de la primera vuelta. A partir de ahí, sí que es verdad que quizá tengo un ritmo un pelín mejor que el resto, pero al subir las temperaturas dependerá mucho de la rueda delantera, de estar hábil ahí y poder adelantar. Si te quedas en el tren, es difícil. El año pasado, conseguí adelantar, así que mañana, si salgo bien, consigo estar entre los tres primeros en la primera vuelta, ahí tendremos opciones. Si no, habrá que ser inteligente, hacer una carrera sólida y adelantar cuando sea el momento, sin hacer locuras».