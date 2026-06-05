Todo sobre Hakuna: qué es, quiénes son los componentes, de dónde son, sus canciones más famosas y todo sobre el grupo de moda

El grupo musical y religioso Hakuna se ha convertido en uno de los movimientos católicos más influyentes entre los jóvenes de habla hispana. Esta iniciativa surgió en Madrid en el año 2013 y combina espiritualidad, música y comunidad, consiguiendo llenar grandes recintos y acumular millones de reproducciones en plataformas digitales gracias a Hakuna Group Music.

¿Qué y quiénes conforman Hakuna?

Hakuna es una asociación católica fundada en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Río de Janeiro, en el año 2013. Su estilo musical, Hakuna Group Music, está formado por decenas de músicos, cantantes y voluntarios que participan en las actividades del movimiento y que comparten una misma misión evangelizadora a través de la música. Lo que diferencia a este grupo del resto es que participan numerosos artistas vinculados al movimiento, reconocidos por interpretar canciones inspiradas en vivencias de fe, oración y vida cotidiana.

¿Dónde nacieron?

El grupo musical católico nació en Madrid. Actualmente cuenta con el seguimiento y el apoyo de la gente en más de 20 países de Europa, América y Asia. Su crecimiento internacional ha convertido al movimiento en una referencia para miles de jóvenes católicos en todo el mundo.

Sus canciones más famosas

Entre los temas más populares de Hakuna destacan Huracán, una de las canciones que impulsó su viralidad en redes sociales, así como otros éxitos de sus álbumes Qaos, Sencillamente o Caprichoso. Sus letras nacen de experiencias personales y momentos de oración, conectando con una nueva generación de creyentes. La agrupación ha conseguido que la música cristiana alcance escenarios multitudinarios, reuniendo a miles de personas en conciertos y eventos religiosos celebrados en España y otros países. Además, su concierto más multitudinario tuvo lugar en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), que congregó a 36.000 asistentes.

¿Quién es el sacerdote de Hakuna?

José Pedro Manglano, conocido popularmente como Josepe, fue el impulsor y fundador del movimiento católico. El sacerdote creó el movimiento en 2013 con el objetivo de acercar la fe a los jóvenes mediante encuentros, adoración de la eucaristía y la música. Con el paso de los años, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del catolicismo juvenil en el país. Gracias a su propuesta innovadora, Hakuna ha pasado de ser un pequeño grupo de jóvenes en Madrid a convertirse en el fenómeno religioso y musical del momento, con una gran influencia para las nuevas generaciones.