Hakuna Group Music, el grupo de música católico de moda, consiguió llenar el Auditorio Miguel Ríos en Rivas Vaciamadrid (Comunidad de Madrid). En un ambiente familiar, una treintena de jóvenes se subieron al escenario para tocar algunas de sus canciones más conocidas. Ante ellos, alrededor de 34.000 espectadores cantaron a viva voz sus temas, que ya se han convertido en un icono para muchos cristianos.

El público se caracterizó por su inmensa variedad y diversidad: sacerdotes, familias numerosas, matrimonios jóvenes, adolescentes… Algo que muestra la transversalidad del grupo, capaz de llegar a cualquier rincón.

En ese contexto, Hakuna anunció una nueva batería de canciones. En un momento dado, un joven sacerdote se subió al escenario para anunciar el lanzamiento de nuevos temas, cuyas letras estarán basadas en salmos.

Con todo, el ambiente festivo se tuvo que detener en varias ocasiones por problemas médicos de los asistentes. Los cantantes pararon el espectáculo para coordinar desde el púlpito una intervención hasta en cinco ocasiones.

Por otro lado, destaca también la preocupación que mostraron por Don Pedro, un sacerdote de Sevilla en estado crítico. En un inicio, Hakuna había recibido la noticia de su fallecimiento, aunque posteriormente fueron informados de que, en realidad, permanecía grave en el hospital, por lo que pidieron oraciones por su recuperación.

Esto muestra la idea que subyace tras Hakuna: más que un grupo musical, es una comunidad cristiana que canta. Así lo declararon ellos mismos en varias ocasiones durante el concierto, interpelando al público y animando a su participación.

Una comunidad cristiana joven que aprovecha su altavoz para difundir el Evangelio: «El cristianismo no es una religión, es una relación con Jesús, y cualquier vida fuera de la relación con Jesús es muerte».